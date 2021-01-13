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Журналист Андрей Александров, который перестал выходить на связь, нашелся в Октябрьском РУВД Минска
13.01.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска. Об этом сообщил дежурный РУВД директору компании
Обстоятельства задержания журналиста неизвестны. По словам дежурного милиционера, «проводится разбирательство». Статус Александрова также неизвестен.
Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00.
Девушка Александрова, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина.
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Девушка Александрова, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина.
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