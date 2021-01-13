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Журналист Андрей Александров, который перестал выходить на связь, нашелся в Октябрьском РУВД Минска

13.01.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Журналист и медиаменеджер Андрей Александров находится в Октябрьском РУВД Минска. Об этом сообщил дежурный РУВД директору компании БелаПАН Дмитрию Новожилову, который приехал в управление писать заявление о пропаже Александрова.


Андрей Александров с программным директором Пресс-клуба Аллой Шарко, которая находится в СИЗО на Володарского по обвинению в уголовном деле

Обстоятельства задержания журналиста неизвестны. По словам дежурного милиционера, «проводится разбирательство». Статус Александрова также неизвестен.

Андрей Александров перестал выходить на связь 12 января около 14.00.

Девушка Александрова, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина.

 
Теги: Минск
 
 
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Девушка Александрова, с которой также не было связи со вчерашнего дня, нашлась в столичном ЦИП на Окрестина.
 
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