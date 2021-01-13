В Солигорске случайно разрушили известный «сухой» фонтан в одном из скверов

Источник материала: Tut.by

На месте одного из популярных мест летнего отдыха жителей Солигорска сейчас зияет яма с торчащими из нее поломанными деталями и кусками плитки. Как стало известно МЛЫН.BY, «сухой» фонтан в сквере Семьи, Любви и Верности был разрушен днем 12 января.



Фото: МЛЫН.by

Под плитку фонтана в прямом смысле провалился прицеп работавшей здесь техники. Его пришлось вытаскивать с помощью подъемного механизма. Место происшествия огорожено.

Точный ущерб и возможность восстановления конструкции пока еще не установлены.



Фото: МЛЫН.by

Напомним, «сухой» фонтан открыли в Солигорске 1 сентября 2019 года. Он состоит из 101 многоструйной форсунки. Форсунки изготовлены всемирно известной канадской фирмой Cristal, они были доставлены в Солигорск из Канады.