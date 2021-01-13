|
В Солигорске случайно разрушили известный «сухой» фонтан в одном из скверов
13.01.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
На месте одного из популярных мест летнего отдыха жителей Солигорска сейчас зияет яма с торчащими из нее поломанными деталями и кусками плитки. Как стало известно МЛЫН.BY, «сухой» фонтан в сквере Семьи, Любви и Верности был разрушен днем 12 января.
Под плитку фонтана в прямом смысле провалился прицеп работавшей здесь техники. Его пришлось вытаскивать с помощью подъемного механизма. Место происшествия огорожено.
Точный ущерб и возможность восстановления конструкции пока еще не установлены.
Напомним, «сухой» фонтан открыли в Солигорске 1 сентября 2019 года. Он состоит из 101 многоструйной форсунки. Форсунки изготовлены всемирно известной канадской фирмой Cristal, они были доставлены в Солигорск из Канады.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На месте одного из популярных мест летнего отдыха жителей Солигорска сейчас зияет яма с торчащими из нее поломанными деталями и кусками плитки.
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)