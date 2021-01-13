Помните мужчину, напавшего на врача скорой в Бресте? После этого его уволили

Источник материала: Tut.by

Мужчину, напавшего на врача скорой в Бресте, после этого уволили, сообщает местное издание «Першы рэгiён». В школе поселка Выстичи Брестской области ищут нового водителя школьного автобуса, соответствующее объявление опубликовано в соцсетях.

Официально комментировать ситуацию журналистам в школе не стали. Неофициально сотрудники говорят, что причиной увольнения действительно был инцидент в больнице, хотя и состояние алкогольного опьянения работодателя тоже смутило.

Напомним, 5 января 55-летний мужчина в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи ударил медика по лицу . Очевидцы сняли этот момент на видео.

Судя по видеозаписи, мужчина ругался матом и говорил медику:

— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко… — после этих слов он ударил медика по лицу.

Милиция начала проверку по факту инцидента.

Как позже рассказывал TUT.BY cам нападавший, 55-летний водитель школьного автобуса Николай, 5 января он находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову», попал в приемное отделение больницы. Там и случался тот самый диалог.

— У меня такая политика — я за нынешнюю власть, за президента. Чего им не хватает? (Протестующим. — Прим. TUT.BY.) Нормально же живем!