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Помните мужчину, напавшего на врача скорой в Бресте? После этого его уволили
13.01.2021 13:07 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
Мужчину, напавшего на врача скорой в Бресте, после этого уволили,
Официально комментировать ситуацию журналистам в школе не стали. Неофициально сотрудники говорят, что причиной увольнения действительно был инцидент в больнице, хотя и состояние алкогольного опьянения работодателя тоже смутило.
Напомним, 5 января 55-летний мужчина в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи
Судя по видеозаписи, мужчина ругался матом и говорил медику:
— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко… — после этих слов он ударил медика по лицу.
Милиция начала проверку по факту инцидента.
Как позже рассказывал TUT.BY cам нападавший, 55-летний водитель школьного автобуса Николай, 5 января он находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову», попал в приемное отделение больницы. Там и случался тот самый диалог.
— У меня такая политика — я за нынешнюю власть, за президента. Чего им не хватает? (Протестующим. — Прим. TUT.BY.) Нормально же живем!
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В школе поселка Выстичи Брестской области ищут нового водителя школьного автобуса, соответствующее объявление опубликовано в соцсетях.
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