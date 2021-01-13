Осужденных за коррупцию смогут досрочно освобождать. Бывших чиновников это не касается

Источник материала: Tut.by

Официально опубликован Закон « Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности » . Усиливается ответственность за вождение в пьяном виде и групповое хулиганство. Осужденные за коррупцию смогут рассчитывать на условно-досрочное освобождение и замену неотбытого наказания более мягким, но на бывших госслужащих это не распространяется. Кроме того, появилась новая мера пресечения — запрет определенных действий. А под стражу смогут брать только при условии, что «цели уголовного преследования не могут быть достигнуты применением более мягкой меры пресечения».



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

Существенное уточнение вносится в ст. 88−1 УК — освобождение от уголовной ответственности в связи с добровольными возмещением причиненного ущерба (вреда), уплатой дохода, полученного преступным путем. Устанавливается размер компенсации: по экономическим преступлениям (ст. 221 — 261−1 УК) — 100% причиненного ущерба (преступного дохода), по должностным преступлениям — 200%. Эта норма вступает в силу через три месяца после официального опубликования, то есть в апреле 2021 года.

— Не будет таких разбежек, как было на практике: по одному делу — стократный размер, по другому — десятикратный, — пояснял TUT.BY адвокат Дмитрий Горячко. — Ранее сумму определяла комиссия по помилованию при Администрации президента, теперь размер четко определяется в УК.

Из Уголовного кодекса исключат ст. 189 — «Оскорбление»; ст. 188 — «Клевета» — остается. В связи с текущей ситуацией в стране эти статьи стали довольно популярными. За групповое хулиганство (ч. 2 ст. 339 УК, также популярная статья среди «политических») ужесточают наказание: от 3 до 6 лет лишения свободы (до вступления в силу изменений — от 1 года до 6 лет).

Существенно меняется формулировка статьи 369−2 УК — получение иностранной безвозмездной помощи в нарушение законодательства. «Получение» заменили на «использование». Таким образом, теперь статья звучит так: использование иностранной безвозмездной помощи для осуществления террористической и иной деятельности, запрещенной законодательством Республики Беларусь, либо финансирования политических партий, союзов (ассоциаций) политических партий, подготовки или проведения выборов, референдумов, отзыва депутата, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь, организации или проведения собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций, пикетирования, забастовок, изготовления или распространения агитационных материалов, проведения семинаров или других форм политической и агитационно-массовой работы среди населения, совершенные в течение года после наложения административного взыскания за такие же нарушения, — наказывается штрафом, или арестом, или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на срок до двух лет. Эта поправка вступает в силу с 1 марта 2021 года.

Вводится новая мера пресечения — запрет определенных действий (ст. 123−1 УПК). Так, обвиняемому могут запретить:

находиться в определенных местах, ближе установленного расстояния до определенных объектов, а также посещать определенные мероприятия и участвовать в них;

находиться в одном помещении с потерпевшим, распоряжаться совместной собственностью (по преступлениям против членов семьи);

общаться с определенными людьми;

отправлять и получать почту;

пользоваться связью, интернетом;

управлять автомобилем (по преступлениям в связи с нарушением ПДД).

Один или несколько запретов может быть избран в любой момент производства по уголовному делу. Домашний арест может быть совмещен с запретом на осуществление определенных действий.

Важное дополнение вносится в ст. 126 УПК, которая регулирует применение самой жесткой меры пресечения — заключение под стражу. Теперь заключение под стражу может быть назначено при условии, что «цели уголовного преследования не могут быть достигнуты применением более мягкой меры пресечения».

Есть изменения и в части залога (ст. 124 УПК), устанавливается минимальный размер в зависимости от категории преступления. Поправки в УПК вступают в силу через три месяца после официального опубликования документа.

Внесены изменения для осужденных за коррупцию. Ранее такие лица не могли рассчитывать на условно-досрочное освобождение (ст. 90 УК) и замену неотбытой части наказания более мягким (ст. 91 УК), сейчас формулировка меняется — должностные лица, занимающие государственные должности, не подлежат УДО, замене наказания.

— Это значит, под ограничения будут подпадать только госслужащие, на иных должностных лиц (например директор общественной или коммерческой организаций) ограничения распространяться не будут. Нововведение затронет и тех, кто уже отбывает наказание, они смогут выйти на свободу раньше срока, — пояснял Дмитрий Горячко.

По нескольким коррупционным статьям наказание в виде лишения свободы дополняется штрафом (ч. 1 ст. 430, ч. 1 и 2 ст. 431, ст. 432, ст. 433 УК). Эти нормы уже вступили в силу — с момента официального опубликования документа, 13 января 2021 года.

По данным TUT.BY, готовится еще один пакет изменений уголовного законодательства, и он будет более существенным: из уголовного закона могут исключить смертную казнь, детей до 16 лет предлагают не наказывать за распространение наркотиков, а содержание в СИЗО засчитывать с учетом режима исправительного учреждения. Кроме того, высококлассные специалисты, преступившие закон, смогут заключить соглашение с государством и выйти на свободу досрочно. Эти изменения рассмотрят на весенней или осенней сессии парламента, то есть вступят в силу они, вероятно, уже в следующем году.