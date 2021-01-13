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Чтобы не замерзнуть: Красный Крест оборудует в Минске пункты обогрева
13.01.2021 13:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. В Минске начали оборудовать общественные точки обогрева, сообщили в Минской городской организации Белорусского общества Красного креста.
© Sputnik Альфред Микус
Первая такая точка заработает возле Дома ночного пребывания на ул.Ваупшасова, 42. По сути это отапливаемая палатка, куда приходят лица без определенного места жительства. Там они могут согреться чаем. А если необходимо, им выдадут продуктовые и гигиенические наборы.
Также группа волонтеров с четверга, 14 января, начинает работать в городе. Будут осматривать места, где чаще всего собираются бездомные люди. Нуждающимся окажут помощь, в том числе медицинскую.
Открыты и все территориальные офисы организации – в Минске их девять. Уязвимым категориям граждан, помимо гуманитарных наборов, выдают теплые вещи. Организован их сбор. Сдать ненужную одежду могут все неравнодушные.
Сильные морозы
До конца недели в Беларуси резко
Сильные морозы придут уже завтра, 14 января. Так ночью температура опустится до -15, а в воскресенье местами ожидается до -25 градусов. В пятницу Белгидромет Минприроды обещает метели.
В связи с этим Госавтоинспекция
В дальние поездки ГАИ рекомендует брать с собой теплые вещи, заряженный мобильный телефон, а также «джентельменский набор» (лопата, трос, стартовые провода для аккумулятора, фонарик). Эти предметы помогут в случае остановки или поломки автомобиля.
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Первая точка начнет работу возле Дома ночного пребывания. Посетителей накормят, напоят чаем и выдадут средства гигиены.
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