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Чтобы не замерзнуть: Красный Крест оборудует в Минске пункты обогрева

13.01.2021 13:29 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. В Минске начали оборудовать общественные точки обогрева, сообщили в Минской городской организации Белорусского общества Красного креста.

© Sputnik Альфред Микус
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Первая такая точка заработает возле Дома ночного пребывания на ул.Ваупшасова, 42. По сути это отапливаемая палатка, куда приходят лица без определенного места жительства. Там они могут согреться чаем. А если необходимо, им выдадут продуктовые и гигиенические наборы.

Также группа волонтеров с четверга, 14 января, начинает работать в городе. Будут осматривать места, где чаще всего собираются бездомные люди. Нуждающимся окажут помощь, в том числе медицинскую.

Открыты и все территориальные офисы организации – в Минске их девять. Уязвимым категориям граждан, помимо гуманитарных наборов, выдают теплые вещи. Организован их сбор. Сдать ненужную одежду могут все неравнодушные.

Сильные морозы

До конца недели в Беларуси резко похолодает. Синоптики предупредили о желтом уровне опасности.

Сильные морозы придут уже завтра, 14 января. Так ночью температура опустится до -15, а в воскресенье местами ожидается до -25 градусов. В пятницу Белгидромет Минприроды обещает метели.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям подготовить автомобиль, проверить его техническое состояние. Особенно это касается машин на дизельном двигателе. Автомобиль должен быть на зимних шинах. Аккумулятор – заранее проверен.

В дальние поездки ГАИ рекомендует брать с собой теплые вещи, заряженный мобильный телефон, а также «джентельменский набор» (лопата, трос, стартовые провода для аккумулятора, фонарик). Эти предметы помогут в случае остановки или поломки автомобиля.

 
Теги: Минск
 
 
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Первая точка начнет работу возле Дома ночного пребывания. Посетителей накормят, напоят чаем и выдадут средства гигиены.
 
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