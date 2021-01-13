Чтобы не замерзнуть: Красный Крест оборудует в Минске пункты обогрева

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. В Минске начали оборудовать общественные точки обогрева, сообщили в Минской городской организации Белорусского общества Красного креста.

Первая такая точка заработает возле Дома ночного пребывания на ул.Ваупшасова, 42. По сути это отапливаемая палатка, куда приходят лица без определенного места жительства. Там они могут согреться чаем. А если необходимо, им выдадут продуктовые и гигиенические наборы.

Также группа волонтеров с четверга, 14 января, начинает работать в городе. Будут осматривать места, где чаще всего собираются бездомные люди. Нуждающимся окажут помощь, в том числе медицинскую.

Открыты и все территориальные офисы организации – в Минске их девять. Уязвимым категориям граждан, помимо гуманитарных наборов, выдают теплые вещи. Организован их сбор. Сдать ненужную одежду могут все неравнодушные.

Сильные морозы

До конца недели в Беларуси резко похолодает . Синоптики предупредили о желтом уровне опасности.

Сильные морозы придут уже завтра, 14 января. Так ночью температура опустится до -15, а в воскресенье местами ожидается до -25 градусов. В пятницу Белгидромет Минприроды обещает метели.

В связи с этим Госавтоинспекция рекомендует водителям подготовить автомобиль, проверить его техническое состояние. Особенно это касается машин на дизельном двигателе. Автомобиль должен быть на зимних шинах. Аккумулятор – заранее проверен.

В дальние поездки ГАИ рекомендует брать с собой теплые вещи, заряженный мобильный телефон, а также «джентельменский набор» (лопата, трос, стартовые провода для аккумулятора, фонарик). Эти предметы помогут в случае остановки или поломки автомобиля.