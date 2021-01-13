Наказание за оскорбление и распространение порно исключили из УК Беларуси

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. В Беларуси продолжают гуманизировать уголовное законодательство, новый закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности" опубликован 13 января на Национальном правовом интернет-портале.

Из нового уголовного кодекса исключена уголовная ответственность за оскорбление.

"В этом случае разработчики закона пришли к выводу, что меры уголовной ответственности излишне суровы, а для эффективной защиты личности вполне достаточно механизмов, предлагаемых гражданским и административно-деликатным правом", - отметил директор национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов.

Напомним, ранее оскорбление наказывалось по статье 189 УК РБ, максимальное наказание – лишение свободы до трех лет.

Что касается ответственности за клевету (188 статья), то на остается. Максимальное наказание – также лишение свободы до трех лет.

МВД Беларуси в среду сообщило о 332 делах из-за клеветы и разглашения данных силовиков. По данным ведомства, за пять месяцев в отношении белорусских правоохранителей и их семей зафиксировано 225 угроз, а также 92 факта клеветы и 18 тысяч случаев разглашений персональных данных.

Что еще исключается из уголовного кодекса?

Несколько составов трансформируются из формальных в материальные. Так, уголовная ответственность за незаконный выпуск ценных бумаг (статья 226) наступит только при наличии особо крупного размера ущерба, за ложное банкротство (статья 238) – при крупном размере ущерба.

Три состава – уклонение от погашения кредиторской задолженности (242-я статья), принуждение к совершению сделки или к отказу от ее совершения (246-я), нарушение правил, обеспечивающих безопасную работу транспорта (часть 1 статьи 321) – переводятся в дела частно-публичного обвинения. Такие дела будут возбуждаться по требованию потерпевшего.

Ответственность за "лайки"

Есть и такие случаи, когда за "лайк" в соцсетях человек получает наказание по уголовной статье. Как правило, это касается ответственности в сфере оборота порнографических материалов (статья 343).

"Даже когда человек просто ставит "лайк", размещает на своей странице порноматериалы, давая тем самым возможность иным лицам их просмотреть и скопировать, это квалифицируется как распространение таких материалов", - комментирует Вадим Ипатов.

По его словам, разработчики нового закона пришли к выводу, что в таких случаях уголовное наказание чрезмерно.

"Для разрешения этой проблемы предложена следующая формула: уголовная ответственность за распространение порнографии при вышеуказанных обстоятельствах будет наступать только при повторном совершении такого деяния в течение года после привлечения к административной ответственности", - уточнил специалист.

Однако, впрочем, сразу преступными будут признаваться те лица, которые изготавливают порно, чтобы распространить или разрекламировать его несовершеннолетнему.