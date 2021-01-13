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«Мы тебя ждем». В Кобрине отец шестые сутки ищет сына, который пропал по дороге на учебу

13.01.2021 13:43 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Шестые сутки родные, милиция и волонтеры разыскивают Брест">пропавшего без вести 16-летнего кобринчанина Алексея Василаке. О том, как идут поиски, TUT.BY рассказал отец подростка.


Фото: ПСО «Ангел»

Отец пропавшего Геннадий Василаке взял на работе отпуск и сам обходит кобринские дворы в поисках сына:

— Ищу по подвалам. Сейчас снег пошел — это мне в помощь: следы видно и погода освежает. Работать в таком состоянии нереально — думаешь все время о сыне. Дома сидеть тоже не вариант. Смотрю на жену — и так жаль ее. Сын, мы тебя ждем и любим. Возвращайся, мы обсудим все вопросы!

Алексей учится в Брестском политехническом колледже. Последний раз родители видели сына 8 января. Около 7.00 он ушел из дома на железнодорожной вокзал, чтобы добраться на учебу в Брест. Но в поезд так и не сел.

Как позже рассказали родителям сотрудники милиции, парень что-то искал в интернете, а затем положил мобильник на подоконник и уехал. Полчаса спустя его видели возле магазина «Санта» на улице Дзержинского в Кобрине. На этом следы Алексея обрываются. О том, где он сейчас, ничего не известно.

— Он ушел «в подполье». Мы думали, что уехал, но по всем камерам наблюдения видно, что он, скорее всего, остался в Кобрине, — говорит Геннадий.

С собой у парня есть банковская карточка, на которую родители перечислили деньги. Паспорт он оставил дома. Отец предполагает, что сын живет у кого-то из друзей либо в Кобрине, либо в Бресте. Родственники Алексея обзвонили знакомых сына, но тщетно — никто из них о нем ничего не знает.

Почему Алексей решил «пропасть с радаров», близкие могут только предполагать. В семье, говорят, были доверительные отношения.

— Может, неприятности на личном фронте или учеба. А, может быть, все вместе, — предполагает Геннадий.

 
Теги: Брест
 
 
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«Ищу по подвалам. Работать в таком состоянии нереально - думаешь все время о сыне. Дома сидеть тоже не вариант».
 
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