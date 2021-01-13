Новая реклама: нет забитым почтовым ящикам и звонкам с незнакомых номеров

Источник материала: Sputnik Беларусь

Нововведения в законы, регулирующие рекламный рынок, вступят в силу этим летом. С одной стороны, через эти изменения попытались упростить жизнь рекламодателям. Так, например, социально ответственный бизнес сможет найти приятные для себя новшества.

С другой стороны нововведения призваны защитить белорусов от недобросовестной рекламы – например, в рекламе микрозаймов теперь обязательно нужно указать годовую величину процентной ставки.

Переполненный почтовый ящик?

Никаких больше лишних бумаг в почтовом ящике. С июля каждый может попросить рекламодателя и распространителя рекламы прекратить вбрасывать в почтовый ящик листовки. По первому требованию владельца ящика непрошенная реклама должна из него исчезнуть. А вот на обороте жировок печатать рекламные объявления все еще можно.

Кстати, реклама ритуальных услуг в ваших почтовых ящиках с июля больше не появится. Их также запретили рекламировать по телефону.

Тех, кто устал от навязчивых рекламных звонков и писем на электронную почту, порадуем: без вашего предварительного согласия такой контакт с клиентом будет запрещен.

Еще одна хорошая новость для тех, кому надоел информационный шум: в транспорте теперь только социальная реклама может идти со звуком.

А любители отдохнуть перед телевизором скоро перестанут пугаться навязчивой рекламы, которая может ворваться в эфир. Реклама останется, но вот уровень ее звука запретят поднимать выше уровня звука телепрограммы, которую она перебивает.

Как именно будет измеряться уровень звука, МАРТ согласует с Министерством связи и информатизации.

Учеба, работа и вредные привычки

Определены и требования к рекламе о трудоустройстве или учебе за границей. Так, если рекламодатель хочет указать зарплату, которую обещают специалисту за рубежом, он должен быть в состоянии подтвердить эти цифры документально.

Владельца "айкосов" и электронных сигарет больше не увидят рекламы этих изделий нигде, кроме сайтов производителей и импортеров в байнете.

Определены также требования к рекламе банковских услуг, микрофинансовых организаций, деятельности на внебиржевом рынке Форекс. Так, микрофинансовые организации обязаны указывать в рекламе размер процентной ставки, под которую выдается заем. Причем нужно будет указывать и годовой процент. Кстати, тем, кто выдает микрозаймы, в рекламе запретят называть это кредитом.

Есть и хорошие новости для рекламодателей

Рекламодатели тоже смогут вздохнуть свободнее. Теперь для рекламы белорусских товаров или услуг не обязательно прибегать к помощи белорусов – можно обратиться и к зарубежным коллегам. А еще власти разрешили иностранцам сниматься в рекламе местных товаров – прежде должны были использоваться только образы белорусских граждан.

Расширился и перечень рекламы, в которой можно использовать иностранный язык.

А бизнес теперь может получать бонусы благодаря своим проектам в сфере социальной ответственности. В ряде случаев можно указывать не только наименования спонсоров, но и их товарные знаки, эмблемы и другую символику, чтобы мотивировать коммерческие организации участвовать в решении социальных проблем и повышать качество социальной рекламы.