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«Дети ходят втихаря». Показываем, как выглядят опасная и безопасные горки в Минске
13.01.2021 14:31 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
За прошедшие выходные в приемный покой Республиканского центра детской нейрохирургии
Опасная горка в парке Павлова: «Дети сюда приходят втихаря»
В парке Павлова в Малиновке несколько горок, одна из самых опасных, про которую в редакцию уже написали несколько человек, — у моста на проспекте Любимова.
С откоса под сильным углом с криками «отойдите!» спускаются дети. Рядом есть горки с уклоном поменьше. Дети помладше чаще спускаются с невысоких склонов.
Марина пришла с ребенком: отпускает его самого съезжать с маленькой горки, а внизу ловит сына. Женщина говорит, что к большой горке относится плохо.
— Катались вместе с ребенком даже на соседней, которая относительно некрутая, и я поняла, что тюбинг неуправляем совсем. Я лечу в столб — и ничего не смогу с этим сделать. Поэтому с большой горки я сама не поеду, а с ребенком так точно. Она очень крутая. Когда я была юная, то была поэкстремальнее и даже с этих больших горок спускалась на санках, а сейчас по-другому отношусь к этому, — говорит Марина, показывая в сторону моста.
Молодая мама рассказывает, что выбирает такую площадку, чтобы на пути не было деревьев и фонарей. По мнению Марины, самое безопасное транспортное средство для катаний с горок — санки, так как они управляемы, потом — тюбинг и ледянка.
Под мостом проходит Наталья со взрослой дочкой, она отчитывает парней, которые спускаются с крутого откоса, говорит, что на днях девочку после катаний увезли на скорой.
— Скорая приезжала. Не сюда, а к кургану на перекрестке Любимова и Газеты «Звезда». Разве эта горка не опасная? Это проблема родителей этих детей — крутая эта горка или нет, наверное, они должны контролировать. А моя проблема в том, что это вообще-то пешеходная зона. Здесь мой ребенок ходит на кружок, но я должна волноваться и придумывать какие-то обходные пути, потому что тут идти небезопасно, — говорит Наталья.
По словам Натальи, по выходным «тут очень страшно».
— Тут и родители катаются, все эти склоны раскатаны, потому что тут в выходные нет свободного места. Поток с двух сторон — пройти невозможно.
Мимо проходит Вадим с трехлетним сыном, он говорит, что на такую высокую горку сына точно бы не отправил.
— Слишком крутая. Мы пойдем подальше. В детстве я с таких катался, а сейчас, думаю, что у родителей разрешения не спрашивают, чтобы сюда прийти. Втихаря приходят, конечно, — говорит мужчина.
Насыпная горка в Лебяжьем с ограждением, сделанная по всем правилам
К вечеру приходим к образцовой насыпной горке в Лебяжьем — на съезде по Камайской со стороны Тимирязева. Оборудована она по всем правилам безопасности: уклон не больше 20 градусов, есть сторона спуска и сторона подъема, по бокам — ограждения.
Правда, в будний день тут не очень многолюдно — замечаем только двух взрослых Владимира и Инну, а также четверых детей.
— Травм здесь не было, сделали хорошо ограждения, все ждут друг друга, на спуске нет ни деревьев, ни других опасных препятствий. Все требования соблюдены, подвозят снег, потому что горка стирается. В выходные тут очень много людей, стоит очередь на подъем. У нас выбора немного, поэтому из окна посмотрели, какую горку увидели — туда и пришли. Раньше ходили в Каменную Горку, там тоже такой скат на поле. Все идут туда, где ближе к дому, — рассказывают взрослые.
Владимир говорит, что за домом есть озеро и там все катаются тоже, но он с ребенком туда не ходит: очень опасно.
— Одна девочка скатилась с горки и врезалась в дерево, потом все зимние каникулы пролежала в больнице, — рассказывает нам школьница.
Родители говорят, что больше ничего экстремального в этом районе нет.
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