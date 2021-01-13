«Дети ходят втихаря». Показываем, как выглядят опасная и безопасные горки в Минске

Источник материала: Tut.by

За прошедшие выходные в приемный покой Республиканского центра детской нейрохирургии поступило более 40 детей, у них черепно-мозговые травмы, сотрясения, легкие переломы. Это все — последствия катания с горок. Мы посмотрели, как выглядят в Минске опасная и безопасная горки.





Опасная горка в парке Павлова: «Дети сюда приходят втихаря»

В парке Павлова в Малиновке несколько горок, одна из самых опасных, про которую в редакцию уже написали несколько человек, — у моста на проспекте Любимова.

С откоса под сильным углом с криками «отойдите!» спускаются дети. Рядом есть горки с уклоном поменьше. Дети помладше чаще спускаются с невысоких склонов.





Марина пришла с ребенком: отпускает его самого съезжать с маленькой горки, а внизу ловит сына. Женщина говорит, что к большой горке относится плохо.

— Катались вместе с ребенком даже на соседней, которая относительно некрутая, и я поняла, что тюбинг неуправляем совсем. Я лечу в столб — и ничего не смогу с этим сделать. Поэтому с большой горки я сама не поеду, а с ребенком так точно. Она очень крутая. Когда я была юная, то была поэкстремальнее и даже с этих больших горок спускалась на санках, а сейчас по-другому отношусь к этому, — говорит Марина, показывая в сторону моста.













Молодая мама рассказывает, что выбирает такую площадку, чтобы на пути не было деревьев и фонарей. По мнению Марины, самое безопасное транспортное средство для катаний с горок — санки, так как они управляемы, потом — тюбинг и ледянка.

Под мостом проходит Наталья со взрослой дочкой, она отчитывает парней, которые спускаются с крутого откоса, говорит, что на днях девочку после катаний увезли на скорой.

— Скорая приезжала. Не сюда, а к кургану на перекрестке Любимова и Газеты «Звезда». Разве эта горка не опасная? Это проблема родителей этих детей — крутая эта горка или нет, наверное, они должны контролировать. А моя проблема в том, что это вообще-то пешеходная зона. Здесь мой ребенок ходит на кружок, но я должна волноваться и придумывать какие-то обходные пути, потому что тут идти небезопасно, — говорит Наталья.













По словам Натальи, по выходным «тут очень страшно».

— Тут и родители катаются, все эти склоны раскатаны, потому что тут в выходные нет свободного места. Поток с двух сторон — пройти невозможно.

Мимо проходит Вадим с трехлетним сыном, он говорит, что на такую высокую горку сына точно бы не отправил.

— Слишком крутая. Мы пойдем подальше. В детстве я с таких катался, а сейчас, думаю, что у родителей разрешения не спрашивают, чтобы сюда прийти. Втихаря приходят, конечно, — говорит мужчина.

Насыпная горка в Лебяжьем с ограждением, сделанная по всем правилам





К вечеру приходим к образцовой насыпной горке в Лебяжьем — на съезде по Камайской со стороны Тимирязева. Оборудована она по всем правилам безопасности: уклон не больше 20 градусов, есть сторона спуска и сторона подъема, по бокам — ограждения.

Правда, в будний день тут не очень многолюдно — замечаем только двух взрослых Владимира и Инну, а также четверых детей.

— Травм здесь не было, сделали хорошо ограждения, все ждут друг друга, на спуске нет ни деревьев, ни других опасных препятствий. Все требования соблюдены, подвозят снег, потому что горка стирается. В выходные тут очень много людей, стоит очередь на подъем. У нас выбора немного, поэтому из окна посмотрели, какую горку увидели — туда и пришли. Раньше ходили в Каменную Горку, там тоже такой скат на поле. Все идут туда, где ближе к дому, — рассказывают взрослые.









Владимир говорит, что за домом есть озеро и там все катаются тоже, но он с ребенком туда не ходит: очень опасно.

— Одна девочка скатилась с горки и врезалась в дерево, потом все зимние каникулы пролежала в больнице, — рассказывает нам школьница.

Родители говорят, что больше ничего экстремального в этом районе нет.