|
К выходным в Минске зальют катки и организуют хоккейные коробки
13.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTСейчас оборудованы все лыжные трассы, можно использовать около 30 километров дистанции. Натуральный снег помогает увеличить длину и качество лыжни.
Приезжать на дистанцию можно как со своим оборудованием, так и взять напрокат.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас оборудованы все лыжные трассы, можно использовать около 30 километров дистанции. Натуральный снег помогает увеличить длину и качество лыжни. Приезжать на...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)