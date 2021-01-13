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Настоящая зима на старый Новый год ожидается в Беларуси
13.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ большинстве районов пройдет снег, а столбики термометров опустятся до минус 14. Завтра обещают слабую метель и порывистый ветер.
А к концу недели морозы только усилятся: будет до минус 25.
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В большинстве районов пройдет снег, а столбики термометров опустятся до минус 14. Завтра обещают слабую метель и порывистый ветер. А к концу недели морозы...
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