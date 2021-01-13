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Рождественские кулиги в Несвижском дворце
13.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Радзивиловском дворце рождественские кулиги. Старинная традиция праздничных визитов особенно была популярна в Речи Посполитой минувших столетий. Радзивиллы принимали гостей со всей щедростью. Кроме праздничного стола устраивали игры, конкурсы, охотничьи турниры, театральные представления. Работники Несвижского музея-заповедника решили восстановить традиции.
Изначально кулигом называлась традиция катания на санях, запряженных лошадьми. А затем эта забава XVIII века преобразилась в рождественские визиты.
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В Радзивиловском дворце рождественские кулиги. Старинная традиция праздничных визитов особенно была популярна в Речи Посполитой минувших столетий. Радзивиллы...
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