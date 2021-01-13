Источник материала: БT

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Рождественские кулиги в Несвижском дворце В Радзивиловском дворце рождественские кулиги. Старинная традиция праздничных визитов особенно была популярна в Речи Посполитой минувших столетий. Радзивиллы...

В Радзивиловском дворце рождественские кулиги. Старинная традиция праздничных визитов особенно была популярна в Речи Посполитой минувших столетий. Радзивиллы принимали гостей со всей щедростью. Кроме праздничного стола устраивали игры, конкурсы, охотничьи турниры, театральные представления. Работники Несвижского музея-заповедника решили восстановить традиции.Изначально кулигом называлась традиция катания на санях, запряженных лошадьми. А затем эта забава XVIII века преобразилась в рождественские визиты.