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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Сегодня в Минске начнется прощание с Митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси В 16:00 тело архипастыря Беларуси доставят в Свято-Духов кафедральный собор. Прощание продлится до 6 вечера завтрашнего дня. А в 8 утра начнется главная Божественная...

В 16:00 тело архипастыря Беларуси доставят в Свято-Духов кафедральный собор. Прощание продлится до 6 вечера завтрашнего дня. А в 8 утра начнется главная Божественная литургия с чином отпевания. Митрополита Филарета не стало накануне, ему было 85. Более 20 лет он возглавлял Белорусскую православную церковь. Его называли мерилом нравственности и совестью нации. При Митрополите Филарете в нашей стране были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри. О благодетеле Владыке сегодня вспоминает каждый белорус.После прощания в столице гроб с телом Митрополита Филарета доставят в Успенский Жировичский монастырь. Там насельники обители также проведут прощальную панихиду. Главный духовный наставник страны будет погребен в пятницу у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря.