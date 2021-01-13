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Сегодня в Минске начнется прощание с Митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси
13.01.2021 14:39 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ 16:00 тело архипастыря Беларуси доставят в Свято-Духов кафедральный собор. Прощание продлится до 6 вечера завтрашнего дня. А в 8 утра начнется главная Божественная литургия с чином отпевания. Митрополита Филарета не стало накануне, ему было 85. Более 20 лет он возглавлял Белорусскую православную церковь. Его называли мерилом нравственности и совестью нации. При Митрополите Филарете в нашей стране были возрождены все исторически существовавшие епархии, возобновили деятельность мужские и женские монастыри. О благодетеле Владыке сегодня вспоминает каждый белорус.
Фёдор Повный, настоятель прихода храма-памятника в честь Всех Святых г. Минска: "Митрополит Филарет пережил с нами и тяжелый 2020 год, не оставляя без своего отеческого присутствия и молитвы. Он ушел на Святки, в Рождество Христово. Его блаженную кончину можно считать последним благословением и назиданием. Он обращается к нам, показывая что главное в этом мире – не самые возвышенные идеи, не людская правда, не политические взгляды, не власть, не слава. Его завет – жить мирно в духе".
После прощания в столице гроб с телом Митрополита Филарета доставят в Успенский Жировичский монастырь. Там насельники обители также проведут прощальную панихиду. Главный духовный наставник страны будет погребен в пятницу у Крестовоздвиженского храма Жировичского монастыря.
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Сегодня в Минске начнется прощание с Митрополитом Филаретом, почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси
В 16:00 тело архипастыря Беларуси доставят в Свято-Духов кафедральный собор. Прощание продлится до 6 вечера завтрашнего дня. А в 8 утра начнется главная Божественная...
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