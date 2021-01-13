На Полесье закрывается паромная переправа через Припять

Источник материала: Tut.by

С 14 января закрывается переправа через реку Припять между Лунинецким и Столинским районами, сообщает «Медиа-Полесье».





Причина в том, что с появлением льда по берегам реки паром не может осуществлять перевозки, хотя на сегодняшний день середина Припяти не «запечатана», пояснил начальник Лунинецкого ДРСУ № 101 филиала КУП «Брестоблдорстрой» Александр Трухнов.

— Судя по прогнозам синоптиков на перспективу, через несколько недель плюсовые температуры обещают вернуться, и если лед растает, движение восстановится.

Таким образом, с завтрашнего дня автомобилистам придется объезжать либо через Пинск, если нужно добраться в Столин и окрестности, либо через Житковичи, чтобы попасть в Давид-Городок. А это, по подсчетам водителей, крюк приблизительно в 80 км как с одной, так и с другой стороны.

Паром через Припять может перевозить до 60 т груза или около 20 легковых автомобилей. При этом грузоподъемность одного транспортного средства должна быть не более 15 тонн, а его длина — не более 14 метров. В летнее время делают 22 рейса в день, в зимнее — 20. Ежемесячно услугами парома пользуются водители 1,5−2 тыс. транспортных средств.