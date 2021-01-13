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На Полесье закрывается паромная переправа через Припять
13.01.2021 14:49 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
С 14 января закрывается переправа через реку Припять между Лунинецким и Столинским районами,
Причина в том, что с появлением льда по берегам реки паром не может осуществлять перевозки, хотя на сегодняшний день середина Припяти не «запечатана», пояснил начальник Лунинецкого ДРСУ № 101 филиала КУП «Брестоблдорстрой» Александр Трухнов.
— Судя по прогнозам синоптиков на перспективу, через несколько недель плюсовые температуры обещают вернуться, и если лед растает, движение восстановится.
Таким образом, с завтрашнего дня автомобилистам придется объезжать либо через Пинск, если нужно добраться в Столин и окрестности, либо через Житковичи, чтобы попасть в Давид-Городок. А это, по подсчетам водителей, крюк приблизительно в 80 км как с одной, так и с другой стороны.
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С 14 января закрывается переправа через реку Припять между Лунинецким и Столинским районами.
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