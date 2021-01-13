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В Беларуси ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде
13.01.2021 15:03 — Новости Общества | БДГ
Источник материала: БДГ
С 1 марта 2021 года в силу вступают изменения в уголовном и административном кодексах, предусматривающие ужесточение наказания пьяным водителям. Об этом
С начала весны текущего года штраф за вождение в нетрезвом виде штраф составит порядка 200 базовых величин (5800 бел.руб).
Согласно закону, за ДТП, повлекшее смерть или тяжкое телесное повреждение, нетрезвому водителю будет грозить от 3 до 8 лет лишения свободы. На данный момент максимальное наказание за такое преступление — 7 лет.
Если водитель повторно в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, то теперь его смогут лишить прав на срок до 8 лет (сейчас максимальный срок — 5 лет).
Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал, что такие изменения вводятся «в связи со значительным числом преступлений, совершаемых нетрезвыми водителями»,
Напомним, ужесточение мер наказания для нетрезвых водителей обсуждалось давно. Александр Лукашенко
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С 1 марта 2021 года в силу вступают изменения в уголовном и административном кодексах, предусматривающие ужесточение наказания пьяным водителям.
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