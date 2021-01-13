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В Беларуси ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде

13.01.2021 15:03 — Новости Общества | БДГ  
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Источник материала: БДГ

С 1 марта 2021 года в силу вступают изменения в уголовном и административном кодексах, предусматривающие ужесточение наказания пьяным водителям. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

С начала весны текущего года штраф за вождение в нетрезвом виде штраф составит порядка 200 базовых величин (5800 бел.руб).

Согласно закону, за ДТП, повлекшее смерть или тяжкое телесное повреждение, нетрезвому водителю будет грозить от 3 до 8 лет лишения свободы. На данный момент максимальное наказание за такое преступление — 7 лет.

Если водитель повторно в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, то теперь его смогут лишить прав на срок до 8 лет (сейчас максимальный срок — 5 лет).

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал, что такие изменения вводятся «в связи со значительным числом преступлений, совершаемых нетрезвыми водителями», цитирует Onliner.

Напомним, ужесточение мер наказания для нетрезвых водителей обсуждалось давно. Александр Лукашенко заявлял, что «должна быть жесткая мера ответственности» для пьяных за рулем.

 
 
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С 1 марта 2021 года в силу вступают изменения в уголовном и административном кодексах, предусматривающие ужесточение наказания пьяным водителям.
 
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