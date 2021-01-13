В Беларуси ужесточили наказание за вождение в нетрезвом виде

С 1 марта 2021 года в силу вступают изменения в уголовном и административном кодексах, предусматривающие ужесточение наказания пьяным водителям. Об этом сообщается в постановлении, опубликованном на Национальном правовом интернет-портале Беларуси.

С начала весны текущего года штраф за вождение в нетрезвом виде штраф составит порядка 200 базовых величин (5800 бел.руб).

Согласно закону, за ДТП, повлекшее смерть или тяжкое телесное повреждение, нетрезвому водителю будет грозить от 3 до 8 лет лишения свободы. На данный момент максимальное наказание за такое преступление — 7 лет.

Если водитель повторно в течение года садится за руль в нетрезвом состоянии, то теперь его смогут лишить прав на срок до 8 лет (сейчас максимальный срок — 5 лет).

Директор Национального центра законодательства и правовых исследований Вадим Ипатов рассказал, что такие изменения вводятся «в связи со значительным числом преступлений, совершаемых нетрезвыми водителями», цитирует Onliner.