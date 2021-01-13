Хозяева спешно уехали, Балу совсем один. Пес сбежавших от уголовного преследования гомельчан ищет дом

Источник материала: Tut.by

Помните гомельскую семью Снежковых, которых после участия в акции протеста Гомеле семейную пару после акции забрали в ИВС, их детей — в приют">задержали, а детей на время поместили в приют? TUT.BY стало известно, что они из соображений безопасности вынуждены были уехать из Беларуси. На родине остался обжитый дом, а еще их верный друг, которого они не могли взять с собой — пес Балу. Собака теперь совсем одна и без хозяев пропадает.





Жизнь Снежковых перевернулась с ног на голову после 27 сентября. В этот день они пошли на акцию протеста в Гомеле. Протестующих было немного — около трехсот человек. Несколько раз люди становились в сцепку, но силовики действовали жестко — использовали слезоточивый газ и свето-шумовые ракетницы.

В сцепке оказались и Герман и Наталья Снежковы, а также их старшая дочь. Всего у Снежковых пятеро детей — трое уже совершеннолетние. После акции к ним пришли. Забрали сначала главу семейства, а через день приехали и за Натальей. Взрослых забрали в ИВС, а детей отправили в приют.

Суд за участие в несанкционированном массовом мероприятии дал Наталье штраф в 12 базовых, а Германа арестовали на 14 суток. Параллельно в отношении мужчины возбудили уголовное дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел, сопряженное с применением насилия или с угрозой его применения. Ему грозит лишение свободы на срок до шести лет.

Наталья с детьми решила покинуть Беларусь. Вскоре под подписку о невыезде из ИВС вышел Герман — и тоже бежал из страны.



Фото: Сергей Комков, TUT.BY

Сейчас семья находится в Литве.

— В нашем возрасте начинать все с нуля, конечно, очень сложно. Особенно, когда на родине был свой дом, хозяйство, там вся твоя жизнь. Но, к сожалению, пришлось выбирать: покинуть родину или сесть в тюрьму за то, что вышли выразить свое несогласие с происходящим, — констатирует Наталья.

Конечно, Снежковы надеются вернуться домой. Вопрос лишь во времени, которого не так много — по крайней мере, у их пса Балу, который остался один.





Этот уже семилетний пес появился в семье Снежковых в июле: волонтеры спасли его и искали хозяев. Герман и Наталья сначала решили взять собаку на несколько дней — на передержку, — да так и оставили.

— Подкупили его дружелюбие и доброта. Несмотря на немалые размеры, у Балу совсем нет агрессии ни к людям, ни к другим собакам. Его любят дети, а он — детей, — характеризуют пса Снежковы.





Соседи и друзья семьи, конечно, стараются присматривать, но и у них ведь свои заботы. Поэтому Балу почти всегда один — и собака без общения очень тоскует.

Если вы хотите взять к себе этого доброго пса или знаете, как можно помочь Балу, пишите elena.bychkova@tutby.com или в телеграм @lenabychkova.



