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В Минске началось прощание с митрополитом Филаретом
13.01.2021 16:25 — Новости Общества | Tut.by
Источник материала: Tut.by
12 января
Гроб с телом митрополита привезли в 15.40. Его встретили несколько десятков человек.
Прощание с митрополитом Филаретом в Минске продлится до вечера 14 декабря. После этого гроб с телом будет перевезен в Успенский собор Жировичского мужского монастыря.
В пятницу, 15 января, в 10.00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида. После нее митрополита Филарета похоронят за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря,
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12 января умер митрополит Филарет. Ему было 85 лет. На протяжении более 20 лет - с 1990-го по 2013-й год - он возглавлял Белорусскую православную церковь. Прощание с владыкой...
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