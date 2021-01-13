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В Минске началось прощание с митрополитом Филаретом

13.01.2021 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 января умер митрополит Филарет. Ему было 85 лет. На протяжении более 20 лет — с 1990-го по 2013-й год — он возглавлял Белорусскую православную церковь. Прощание с владыкой проходит в Свято-духовом кафедральном соборе — главном храме Минска.


Фото: TUT.BY

Гроб с телом митрополита привезли в 15.40. Его встретили несколько десятков человек.



Прощание с митрополитом Филаретом в Минске продлится до вечера 14 декабря. После этого гроб с телом будет перевезен в Успенский собор Жировичского мужского монастыря.



В пятницу, 15 января, в 10.00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида. После нее митрополита Филарета похоронят за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.

 
Теги: Минск
 
 
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12 января умер митрополит Филарет. Ему было 85 лет. На протяжении более 20 лет - с 1990-го по 2013-й год - он возглавлял Белорусскую православную церковь. Прощание с владыкой...
 
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