В Минске началось прощание с митрополитом Филаретом

Источник материала: Tut.by

12 января умер митрополит Филарет. Ему было 85 лет. На протяжении более 20 лет — с 1990-го по 2013-й год — он возглавлял Белорусскую православную церковь. Прощание с владыкой проходит в Свято-духовом кафедральном соборе — главном храме Минска.



Фото: TUT.BY

Гроб с телом митрополита привезли в 15.40. Его встретили несколько десятков человек.









Прощание с митрополитом Филаретом в Минске продлится до вечера 14 декабря. После этого гроб с телом будет перевезен в Успенский собор Жировичского мужского монастыря.









В пятницу, 15 января, в 10.00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида. После нее митрополита Филарета похоронят за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря, сообщает официальный портал Белорусской православной церкви.