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В Минске вынесли приговор за блокировку транспорта. А еще участник акции «совершал громкие хлопки руками»

13.01.2021 16:25 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Суд вынес приговор 18-летнему участнику протестов. Ему дали три года «химии», сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.


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Парень обвинялся в активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок, сопряженных с явным неповиновением законным требованиям представителей власти и повлекших нарушение работы транспорта и предприятий.

В ночь с 23 на 24 сентября прошлого года на пересечении улицы Плеханова и проспекта Рокоссовского он принимал участие в акции протеста.

«Публично выкрикивал лозунги, совершал громкие хлопки руками, а затем совместно с иными гражданами вышел на проезжую часть и заблокировал движение транспорта, включая общественный. В результате действий обвиняемого произошла остановка транспорта. При этом на требования сотрудников милиции он не реагировал», — было заявлено в ходе судебного разбирательства.

Обвиняемый признал свою вину в полном объеме. Признал его виновным и суд. На основании ч.1 ст. 342 (организация или участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок) ему вынесли приговор — три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химии»).

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.

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18-летнему парню вынесли приговор - три года ограничения свободы с направлением в исправительное учреждение открытого типа («химии»).
 
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