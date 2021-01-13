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Журналист Андрей Александров задержан по уголовному делу
13.01.2021 16:31 — Новости Общества | БелаПАН
Источник материала: БелаПАН
Минск, 13 января. Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску, сообщила БелаПАН его адвокат.
БелаПАН.
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Минск, 13 января. Журналист и медиаменеджер Андрей Александров задержан в рамках уголовного дела, возбужденного управлением Следственного комитета (УСК) по Минску,...
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