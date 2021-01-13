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Прогноз погоды на 14 января
13.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Погодные условия в Беларуси будут определяться областью пониженного атмосферного давления и поступлением холодных воздушных масс. На отдельных участках дорог республики сохранится гололедица.
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Погодные условия в Беларуси будут определяться областью пониженного атмосферного давления и поступлением холодных воздушных масс. На отдельных участках дорог...
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