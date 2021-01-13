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Аутентичный обрядовый праздник Щедрец проводят в Клецке

13.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Самобытные традиции празднования Щедрого вечера сохранили в Клецке. Там Щедрец проходит в своем стиле. Украшает обряд самодельная старинная восьмиконечная Вифлеемская звезда. А вместо козы и журавля главный персонаж всего действа жеребая кобыла, она же хранитель традиций городка. Считалось, если привести такую лошадь в дом, то новый год будет плодовитым и богатым.

Раньше в этой местности колядовали только молодые парни. Сегодня среди участников обрядового праздника и девушки. Всего в постановке десять основных персонажей.

На воссоздание аутентичного обряда вдохновили воспоминания старейших жителей. Местные верят: если колядовщики в доме побывали, весь год у хозяев не будет забот.

 
 
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Самобытные традиции празднования Щедрого вечера сохранили в Клецке. Там Щедрец проходит в своем стиле. Украшает обряд самодельная старинная восьмиконечная...
 
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