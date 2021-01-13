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Щедрец: богатый пир для благополучного года
13.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Большие новогодние выходные закончились, но празднования продолжаются. Вечер с 13 на 14 января праздничный и в светском, и в народном календарях - старый Новый год. В традициях белорусов он звучит как Щедрая коляда, Щедрики или Щедрец. В этот вечер принято колядовать. После накрывают столы: обязательное угощение каша-кутья и блюда из свинины. Под скатерть праздничного стола клали сено и гадали на урожай наступившего года. А незамужние девушки ворожили и на суженого.
С Рождества по Крещение (на святки) в белорусских деревнях не работали, особенно нельзя было шить, ткать, вязать. Если женщинам все же приходилось нарушить это правило, то существовал ритуал очищения. На пороге дома рубили веник и сжигали порубленные прутья в печи.
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Большие новогодние выходные закончились, но празднования продолжаются. Вечер с 13 на 14 января праздничный и в светском, и в народном календарях - старый Новый год. В...
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