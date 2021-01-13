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Фотосессия со снежным символом 2021 года
13.01.2021 16:41 — Новости Общества | БT
Источник материала: БT
Пока не звучит боевая тревога, а погода радует снегом и морозами, барановичские спасатели проявляют креатив и создают снежные фотозоны. Так, бык - символ 2021 года и спасатель-пожарный в полной боевой амуниции заступили на службу и готовы защитить город. Первая скульптура появилась в Рождество возле пожарной части № 3. Вскоре челлендж подхватили коллеги из другого подразделения, теперь местные жители не упускают возможность сделать фото со снежными фигурами.
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Пока не звучит боевая тревога, а погода радует снегом и морозами, барановичские спасатели проявляют креатив и создают снежные фотозоны. Так, бык - символ 2021 года и...
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