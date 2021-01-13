Фотосессия со снежным символом 2021 года

Источник материала: БT

Пока не звучит боевая тревога, а погода радует снегом и морозами, барановичские спасатели проявляют креатив и создают снежные фотозоны. Так, бык - символ 2021 года и спасатель-пожарный в полной боевой амуниции заступили на службу и готовы защитить город. Первая скульптура появилась в Рождество возле пожарной части № 3. Вскоре челлендж подхватили коллеги из другого подразделения, теперь местные жители не упускают возможность сделать фото со снежными фигурами.