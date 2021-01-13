Дело Вадима Мороза, который вступился за соседку в Новой Боровой, отправили на доработку

Источник материала: Tut.by

В суде Первомайского района началось рассмотрение дела Виктора Мороза — жителя Новой Боровой, который 5 января вступился за соседку, задержанную неизвестными. Тогда задержали и Виктора, после этого он попал в БСМП с травмами. Судья отправил дело Мороза на доработку, об этом сообщает правозащитный центр «Весна» (лишенный регистрации в Беларуси).

Судья Максим Трусевич отправил на доработку дело задержанного 5 января и избитого в своем дворе в Новой Боровой Виктора Мороза. Его обвиняют по ч. 1 ст. 23.34 КоАП (Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий).

С 5 января мужчина находился в больнице, 12 января его доставили на Окрестина.

Напомним, Виктор Мороз рассказал TUT.BY, что заступился за соседку, задержанную неизвестными в его дворе. Неизвестный мужчина в маске, угрожая оружием, ударил Мороза ногой. После этого мужчину задержали и продолжили бить, Виктор попал в БСМП с закрытой черепно-мозговой травмой.

В МВД рассказали, что задерживали людей силовики, а также назвали опубликованные видео «провокационными видеонарезками». Также ведомство пояснило: удар ногой в живот нужен был, «чтобы увеличить дистанцию», оружие было «травматическое», все остальное — милиционер «контролировал ситуацию до прибытия патрульной группы».

После этого международный комитет по расследованию пыток в Беларуси в лице белорусских правозащитных организаций подал заявление в Следственный комитет по Минску с требованием возбудить уголовное дело по факту угрозы оружием и избиения Виктора Мороза сотрудниками милиции.

Заявление подписали РОО «Правовая инициатива», Правозащитная организация Human Constanta, «Белорусский документационный центр», ПСОО «Звено», Правозащитный центр «Правовая помощь населению».