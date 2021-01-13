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Гомельчане пожаловались участковому на странное поведение сына - милиция нашла у парня наркотики

13.01.2021 17:13 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Родители 24-летнего жителя Гомеля заметили, что вернувшийся с заработков сын странно себя ведет. Своими наблюдениями они поделились с участковым инспектором. Что было дальше, рассказали в УВД.


Фото: УВД Гомельского облисполкома

10 января участковый с сотрудниками наркоконтроля Железнодорожного РОВД проверили молодого человека. При личном обыске у него были изъяты приспособление для курения и несколько пакетиков. Некоторые были уже пустые, в одном же находилось вещество желтоватого цвета. Проведенная в тот же день специалистом ГКСЭ экспертиза подтвердила, что изъятое является особо опасным психотропным веществом — альфа PVP общим весом свыше 1,7 грамма.

Теперь в отношении парня по факту незаконного оборота психотропных веществ возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Гомель
 
 
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Родители 24-летнего жителя Гомеля заметили, что вернувшийся с заработков сын странно себя ведет. Своими наблюдениями они поделились с участковым инспектором.
 
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