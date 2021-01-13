В Витебске временно нет воды и отопления в домах, садиках, поликлинике на улице Горького

Источник материала: Tut.by

В связи с повреждением теплосети на улице Горького 13 января временно нет горячей воды и отопления почти в 40 жилых домах и еще шести соцобъектах, сообщает «Витебскэнерго».

Временно нет горячей воды и отопления в 39 жилых домах, средней школе № 19, поликлинике, детских садах № 28 и № 82, колледже и социальном центре.

Завершить ремонт планируют до 21 часа 13 января.