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В Витебске временно нет воды и отопления в домах, садиках, поликлинике на улице Горького

13.01.2021 17:49 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В связи с повреждением теплосети на улице Горького 13 января временно нет горячей воды и отопления почти в 40 жилых домах и еще шести соцобъектах, сообщает «Витебскэнерго».

Временно нет горячей воды и отопления в 39 жилых домах, средней школе № 19, поликлинике, детских садах № 28 и № 82, колледже и социальном центре.

Завершить ремонт планируют до 21 часа 13 января.

 
 
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