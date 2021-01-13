Что стало с четырьмя директорами школ Березовского района, которые лишились своих должностей

Источник материала: Tut.by

В конце прошлого года своих должностей лишились директора четырех школ Березовского района . Узнали, где они сейчас.



Слева направо: Светлана Карпович, Николай Жукович, Инна Жукович, Виталий Жукович. Фотоколлаж: Радыё Свабода

Что произошло?

В декабре прошлого года руководители четырех школ Березовского района написали заявления на увольнение по соглашению сторон. Свои должности покинули руководитель Здитовской средней школы Виталий Павлович Жукович, Инна Васильевна Жукович из Березовской базовой школы имени Заставного, Светлана Владимировна Карпович из средней школы № 3 Белоозерска и Николай Васильевич Жукович из СШ № 1 Березы.

О причинах увольнения нигде официально не сообщалось. Сами они обстоятельства не комментировали. Жители района предположили, что кадровые перестановки связаны с прошедшей президентской кампанией. Известно, что Инна Жукович и Светлана Карпович были председателями на участках, где победила Светлана Тихановская (копии итоговых протоколов есть в редакции). Виталий Жукович в комиссии не работал, но в предвыборную кампанию собирал подписи за Виктора Бабарико, рассказывали тогда TUT.BY читатели.

Начальник отдела образования Березовского района Александр Шимчук сообщил свою версию порталу «Першы Рэгіён» : директора увольняются по своей инициативе, «наверное, устали».

Родители учеников заступились за педагогов и собрали подписи под требованием оставить руководителей школ на занимаемых должностях. В конце декабря электронные петиции отправили в Министерство образования и райисполком.

Что сейчас?

В Березовском районном отделе образования TUT.BY сообщили, что всем экс-директорам предложили продолжить работу в сфере образования — но на других, не руководящих, должностях.

— На улице никто не остался, — уверил нас начальник отдела по образованию Александр Шимчук.

Экс-директор Здитовской средней школы Виталий Жукович рассказал TUT.BY, что сейчас находится на самоизоляции. После увольнения ему предлагали остаться в его школе, но на должности заместителя директора. Виталий Павлович отказался.

— Знаю, что мои коллеги [три других директора, которые тоже уволились по соглашению сторон] пошли работать замами. Кто остался в своей школе, кто стал завучем в другой.

Как сложится лично его профессиональная жизнь дальше, Виталий Павлович пока не знает.

— Мне та работа нравилась. Директорская должность связана со стратегическим планированием, организационным развитием, сотрудничеством. Я в этом силен. Я много лет отработал в школе и видел для себя только сферу образования и больше ничего. Сейчас это для меня своеобразный вызов — посмотреть, чего стою как специалист и буду ли интересен другим организациям.

Учителя СШ № 3 Белоозерска рассказали TUT.BY, что их бывшая директор Светлана Карпович сейчас замдиректора в центре дополнительного образования и на полставки работает учителем в своей школе.

Экс-директор СШ № 1 Николай Жукович стал замом по учебной работе в той же школе, сообщается на сайте . Как и раньше, он преподает детям белорусский язык и литературу.

Бывшая директор Березовской базовой школы Инна Жукович сейчас замдиректора СШ № 2 Березы.

«О политике мы не будем разговаривать»

12 января в Белоозерске прошла встреча местных жителей с руководством Березовского района. Не обошлось и без вопросов об уволившихся директорах, пишет портал «Першы Рэгіён» .

— 11 января возникла такая ситуация. В Здитовской школе три класса были объединены по причине дефицита учителей. Но мы знаем, что четыре директора школ нашего района были уволены. Почему бы вам не ходатайствовать и не вернуть директора [Виталия Жуковича] на занимаемую должность? - задала вопрос местная жительница председателю Березовского райисполкома Сергею Бартошу.

— А он сам не хочет. Он вообще не хочет работать в сфере образования, — ответил глава района.

Реплики из зала: «Это не так! Это неправда! С его слов, он хочет!»

— Он работать не хочет в образовании. Все директора, которые пришли, они трудоустроены. О политике мы не будем разговаривать. Мы будем разговаривать о проблемах, которые есть в Белоозерске. Но если брать Здитовскую школу, если сравнить цифру, сколько расходуется на образование, то это будет в 10 раз дороже на одного ребенка, чем на образование в Белоозерске. И раз в 15, чем в Березе. Сегодня ребенка дешевле даже доставить в Березу, чем оставлять в Здитовской школе, — сообщил глава района.

Жительница Белоозерска напомнила, что директор Здитовской школы привлекал альтернативные источники финансирования для того, чтобы в какой-то мере обеспечивать школу.

— Если вы хотите со мной побеседовать, давайте я вас завтра приму, и мы будем на эту тему беседовать. Потому что есть вопросы, которые касаются именно Белоозерска, социальной сферы, и так далее. А по поводу директора школы, который из Здитово, мы можем побеседовать один на один, — сказал Сергей Бартош.