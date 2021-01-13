ГАИ следит за любителями катания на тюбингах

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Настоящей снежной погоды больше всего ждали дети! Ведь сугробы и ледяные горки возле дома - идеальные площадки для зимних занятий. Одно из самых популярных - катание на тюбингах, причем, часто прямо у края проезжей части. Уже в этом году в Минске во время скоростного спуска на ватрушке ребенок попал под машину. Поэтому за забавами на снежных горках внимательно следят сотрудники ГАИ.

С родителями инспекторы проводят профилактические беседы и просят выбирать горки как можно дальше от проезжей части. Кроме того, совместно с коммунальниками крутые спуски у дорог по возможности огораживают и посыпают песком.