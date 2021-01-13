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Кругом завалы: мэрия недовольна уборкой столицы от последствий снегопадов
13.01.2021 19:09 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 13 янв – Sputnik. Городские власти призвали владельцев объектов уделять больше внимания уборке снега на территориях, входящих в их зону ответственности, такое заявление сделал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
© Sputnik Альфред Микус
Мингорисполком в период снегопадов проводит ежедневный мониторинг города. Проверяют, как чистят дороги, пешеходные зоны и дворовые территории. По итогам последней инспекции чиновники возмутились: оказалось, многие субъекты хозяйствования недобросовестно относятся к уборке территорий в зонах своей ответственности.
"Недопустимо, чтобы перед входом в магазин было скользко, чтобы люди не могли пройти в тот или иной объект из-за снега", – заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.
Городские власти еще раз призвали владельцев объектов больше уделять внимания порядку на прилегающих территориях, так как это напрямую влияет на комфорт и безопасность жителей и гостей столицы.
В противном случае нарушителям грозит штраф.
Кстати, административное наказание получают не только субъекты хозяйствования, но и автовладельцы. Традиционно им в зимний период отправляют СМС-рассылки с просьбой расчистить снег вокруг мест, где стоят их машины. За неубранное парковочное место можно
На отсутствие инвентаря сослаться не получится. Как отметили в Мингорисполкоме, если у автовладельцев нет метлы и лопаты – их бесплатно во временное пользование выдаст местный ЖЭУ. Туда просят и обращаться.
Сильный снегопад в Минске прошел 7 января – за это время в столице выросли большие сугробы, что добавило работы коммунальщикам. В ближайшую пятницу синоптики Белгидромета
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Мингорисполком раскритиковал торговые сети за нерасчищенные территории, а владельцам авто за неубранные парковочные места пригрозил крупным штрафом.
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