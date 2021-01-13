Кругом завалы: мэрия недовольна уборкой столицы от последствий снегопадов

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Городские власти призвали владельцев объектов уделять больше внимания уборке снега на территориях, входящих в их зону ответственности, такое заявление сделал заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Мингорисполком в период снегопадов проводит ежедневный мониторинг города. Проверяют, как чистят дороги, пешеходные зоны и дворовые территории. По итогам последней инспекции чиновники возмутились: оказалось, многие субъекты хозяйствования недобросовестно относятся к уборке территорий в зонах своей ответственности.

"Недопустимо, чтобы перед входом в магазин было скользко, чтобы люди не могли пройти в тот или иной объект из-за снега", – заявил заместитель председателя Мингорисполкома Александр Дорохович.

Городские власти еще раз призвали владельцев объектов больше уделять внимания порядку на прилегающих территориях, так как это напрямую влияет на комфорт и безопасность жителей и гостей столицы.

В противном случае нарушителям грозит штраф.

Кстати, административное наказание получают не только субъекты хозяйствования, но и автовладельцы. Традиционно им в зимний период отправляют СМС-рассылки с просьбой расчистить снег вокруг мест, где стоят их машины. За неубранное парковочное место можно получить денежное взыскание до 25 базовых величин (725 рублей).

На отсутствие инвентаря сослаться не получится. Как отметили в Мингорисполкоме, если у автовладельцев нет метлы и лопаты – их бесплатно во временное пользование выдаст местный ЖЭУ. Туда просят и обращаться.

Сильный снегопад в Минске прошел 7 января – за это время в столице выросли большие сугробы, что добавило работы коммунальщикам. В ближайшую пятницу синоптики Белгидромета снова обещают метель . С ней придут и сильные морозы.

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