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67-летнюю минчанку оштрафовали на 870 рублей за участие в марше. Вчера так же наказали ее 89-летнюю мать

13.01.2021 20:19 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Сегодня суд Ленинского района разбирал дело 67-летней Людмилы Быстренко. Женщину задержали 14 декабря на «Марше мудрости». Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и назначил штраф 30 базовых, или 870 рублей. Вчера точно такое же наказание было вынесено маме Людмилы — Валерии Смирновой, которой 89 лет.


Минск, 14 декабря 2020 года. Фото: читатель TUT.BY

14 декабря 2020 года на площади Независимости задержали около 80 человек, которые планировали собраться на «Марш мудрости». Людмила Быстренко с мамой Валерией Смирновой были среди них. Более шести часов женщины пробыли в РУВД. На выходе оттуда, рассказывала TUT.BY Людмила, их встречали, словно рок-звезд.

Дело Людмилы, как вчера и ее мамы, разбирал суд Ленинского района. По словам внучки Дарьи, бабушку обвиняли в том, что она участвовала в уличном шествии, на которое не было разрешения Мингорисполкома, и кричала «Жыве Беларусь!».

— Все то же самое, что было вчера у прабабушки, — описывает процесс Дарья. — Ходить по городу у нас еще не запрещено, поэтому вину бабушка не признала. Она пояснила, что по телевизору про марши говорят одно, в интернете пишут другое. Она же решила увидеть, как все на самом деле, поэтому и пошла на площадь.

Суд признал Людмилу виновной и назначил штраф 30 базовых. К такому решению, шутит внучка, бабушка отнеслась спокойно.

— Мы все переживали, чтобы никого не отправили на «сутки», а так как не отправили, я считаю: все хорошо закончилось. Поэтому, когда вышли из зала заседания, посмеялись, — продолжает собеседница. — Сегодня всем пенсионерам, которых мы встречали в суде давали 20−30 базовых.

Небезразличные люди вчера и сегодня помогли Валерии Смирновой собрать деньги на оплату штрафа. Хотя, шутит Дарья, ее прабабушка сразу говорила, что, как Нина Багинская, не будет ничего оплачивать, «пусть высчитывают из пенсии».

— Думаю, вопрос с оплатой второго штрафа тоже решим, мне написало немало знакомых, которые бы хотели поддержать наших женщин, — говорит внучка.

 
Теги: Минск
 
 
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Сегодня суд Ленинского района разбирал дело 67-летней Людмилы Быстренко. Женщину задержали 14 декабря на Марше мудрости. Суд признал ее виновной по ч. 1 ст. 23.34 КоАП и...
 
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