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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так МВД продолжает выявлять людей, оскорбивших милиционеров Правоохранители продолжают устанавливать лиц, которые размещают оскорбления, клевету и угрозы в адрес милиционеров и членов их семей. По данным МВД, за пять...

Правоохранители продолжают устанавливать лиц, которые размещают оскорбления, клевету и угрозы в адрес милиционеров и членов их семей. По данным МВД, за пять последних месяцев в адрес сотрудников органов внутренних дел и внутренних войск, а также членов их семей поступило 225 угроз и 382 оскорбления. Установлено 92 факта клеветы и более 18 тысяч случаев разглашений персональных данных. Возбуждено 332 уголовных дела, к административной ответственности уже привлечено 127 человек.Милиционеры напоминают - интернет-пространство не место вседозволенности, а анонимный формат общения вовсе не гарантирует безнаказанность. В гонке за правом на свободу мнений и суждений следует обдуманно и взвешенно подбирать слова и выражения.