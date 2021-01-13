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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так ГУВД: за участие в несанкционированных сборах задержано 13 человек Несмотря на то что правоохранители постоянно предупреждают о незаконности несанкционированных сборов и ответственности за участие в них, накануне в разных...

Несмотря на то что правоохранители постоянно предупреждают о незаконности несанкционированных сборов и ответственности за участие в них, накануне в разных районах столицы собирались небольшие группы людей, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. За участие в акциях было задержано 13 человек.