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ГУВД: за участие в несанкционированных сборах задержано 13 человек

13.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Несмотря на то что правоохранители постоянно предупреждают о незаконности  несанкционированных сборов и ответственности за участие в них, накануне в разных районах столицы  собирались небольшие группы людей, которые обозначали себя  незарегистрированной символикой. За участие в акциях  было задержано 13 человек.

Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Следует отметить, что все лица, задержанные вчера, ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе и за участие в несанкционированных мероприятиях. В ГУВД Мингорисполкома продолжается работа по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны".

 
 
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Несмотря на то что правоохранители постоянно предупреждают о незаконности  несанкционированных сборов и ответственности за участие в них, накануне в разных...
 
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