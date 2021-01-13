|
ГУВД: за участие в несанкционированных сборах задержано 13 человек
13.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTНесмотря на то что правоохранители постоянно предупреждают о незаконности несанкционированных сборов и ответственности за участие в них, накануне в разных районах столицы собирались небольшие группы людей, которые обозначали себя незарегистрированной символикой. За участие в акциях было задержано 13 человек.
Наталья Ганусевич, официальный представитель ГУВД Мингорисполкома: "Следует отметить, что все лица, задержанные вчера, ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе и за участие в несанкционированных мероприятиях. В ГУВД Мингорисполкома продолжается работа по установлению остальных граждан, которые принимали участие и не были задержаны".
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Несмотря на то что правоохранители постоянно предупреждают о незаконности несанкционированных сборов и ответственности за участие в них, накануне в разных...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)