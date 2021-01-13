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Станислав Яскевич стал гостем программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1"

13.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Общественное объединение "Патриоты Беларуси" будет выступать с рядом инициатив, направленных на укрепление суверенитета и развитие страны. Об этом сегодня рассказал предприниматель и общественный деятель Станислав Яскевич. Он стал гостем программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1". По его словам, большинство граждан выступает за мирную и стабильную Беларусь и недопущение попыток внешнего вмешательства.

Станислав Яскевич, предприниматель, общественный деятель: "Во-первых, за нами правда - давайте называть вещи своими именами, это действительно так. Потому что мы видим, что вмешиваются в нашу страну, к нашим детям, которые не видят, что чужие дяди из-за забора нам керосин подливают и наводят хаос. Собственными руками начинают друг друга унижать, оскорблять, начинается физическое воздействие - не ровен час - начнется гражданская война".

По словам Станислава Яскевича, избежать негативных последствий для страны помогла слаженная работа правоохранителей.

 
 
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Общественное объединение "Патриоты Беларуси" будет выступать с рядом инициатив, направленных на укрепление суверенитета и развитие страны. Об этом сегодня...
 
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