|
"Разговор у Президента". Министр промышленности Беларуси Петр Пархомчик
13.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПродукцию промышленности под маркой "Сделано в Беларуси" знают на всех континентах. В экспортном портфеле сегодня 120 стран прилагаются усилия для большего присутствия в африканском регионе. Как выдержать конкуренцию, где искать новые возможности - смотрите сегодня вечером
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Продукцию промышленности под маркой "Сделано в Беларуси" знают на всех континентах. В экспортном портфеле сегодня 120 стран прилагаются усилия для большего...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)