|
Новые права для нанимателей по вопросам трудовых отношений
13.01.2021 20:45 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Беларуси вступили в силу изменения в указ 143. Предусмотрен ряд социально-экономических мер по поддержке работников в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Теперь наниматель вправе объявлять простой без ограничений по срокам в течение календарного года. Еще одно изменение касается освобождения работника от труда до трех календарных дней - суммарно, без предоставления больничного. Помимо этого, работник может уйти в отпуск для нахождения в режиме самоизоляции.
Валентина Масловская, начальник главного юридического управления Министерства труда и социальной защиты: "У нанимателя есть право создавать так называемый резерв работников. Он будет иметь право инициировать с согласия работника отпуск для нахождения его в режиме самоизоляции. Продолжительность отпуска не ограничена, но наниматель определяет место, где будет находиться работник. Важно, что на этот период работнику будет сохраняться зарплата не ниже тарифного оклада".
Прежде всего такое дополнение касается организаций с непрерывным производственным процессом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси вступили в силу изменения в указ 143. Предусмотрен ряд социально-экономических мер по поддержке работников в период неблагоприятной эпидемиологической...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Общества)