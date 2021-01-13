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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Новые права для нанимателей по вопросам трудовых отношений В Беларуси вступили в силу изменения в указ 143. Предусмотрен ряд социально-экономических мер по поддержке работников в период неблагоприятной эпидемиологической...

В Беларуси вступили в силу изменения в указ 143. Предусмотрен ряд социально-экономических мер по поддержке работников в период неблагоприятной эпидемиологической ситуации. Теперь наниматель вправе объявлять простой без ограничений по срокам в течение календарного года. Еще одно изменение касается освобождения работника от труда до трех календарных дней - суммарно, без предоставления больничного. Помимо этого, работник может уйти в отпуск для нахождения в режиме самоизоляции.Прежде всего такое дополнение касается организаций с непрерывным производственным процессом.