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«Его службы и проповеди были очень утешительными». Верующие прощаются с митрополитом Филаретом

13.01.2021 20:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

12 января завершился земной путь митрополита Филарета, который более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь. 13 января, на протяжении нескольких часов, сотни верующих шли к дверям Свято-Духова кафедрального собора, чтобы проститься с владыкой. Завтра церемония прощания продолжится.


В 15.40 на Немиге раздался траурный звон — Беларусь прощается с митрополитом Филаретом. Встречали прощальный кортеж десятки людей, которые пришли заранее. Они быстро заполнили собор, где началось заупокойное богослужение, которое провел предстоятель Белорусской православной церкви митрополит Вениамин.

У входа в храм стоит большой портрет Филарета. Вокруг него — букеты белых и красных роз, лилий и хризантем, перевязанные траурной лентой. Места рядом становится все меньше и меньше, людей в соборе — все больше.

Инна выходит из храма и долго стоит под снегом, который засыпает Минск. Она пришла одной из первых, «чтобы встретить митрополита Филарета» — и провести его в последний путь.

— Лично я не была знакома с владыкой, но старалась всегда посещать его службы. Он очень добродушный человек и притягивал к себе всех. Стоит только посмотреть на его лицо — там только доброта. Мне кажется, его стоило бы к нашим белорусским святым причислить, — коротко говорит женщина и еще долго стоит под снегопадом.


Проститься с митрополитом, который посвятил свою жизнь служению Богу, идут люди самых разных возрастов. Минчанка Любовь пришла вместе с мужем и четырехлетним сыном. В руках у нее — букет пушистых алых роз.

Любовь говорит, что работает журналисткой на радио. Благодаря своей работе она и познакомилась с митрополитом Филаретом.

— Шла сюда и вспоминала, как провела вместе с ним целый день, когда приезжал патриарх Кирилл, чтобы освятить храм Всех Святых. Мы ждали в притворе. Ожидание было довольно утомительным, но митрополит был невероятно спокоен. Помню службы, которые вел владыка, его проповеди. Слова забываются, а вот чувства, которые ты переживаешь внутри, остаются с тобой на всю жизнь. Эти слезы невозможно описать. Наверное, это было приближение святости, когда душа говорит с дугой в молитвенной связи с Господом.


Светлана Александровна медленно выходит из храма, опираясь на трость. Ходить ей тяжело, но не прийти и не проститься с митрополитом Филаретом она не могла. Впервые в Свято-Духовом кафедральном соборе она побывала, когда закончилась война: дедушка взял ее за руку и привел сюда. С тех пор она всегда ходила именно в этот храм и очень часто бывала на службах Филарета.

— Здесь всегда можно найти умиротворение, — говорит женщина.

Инна Владимировна была на службе митрополита лишь однажды и хорошо ее запомнила.

— У митрополита была очень размеренная речь, без чрезмерных эмоций. Он всегда учил, что нужно быть сдержанным. Даже если происходило что-то нехорошее, он всегда говорил об этом спокойно. Только спокойствием, умением договариваться и объяснять можно преодолеть трудности. А если нужно, и несколько раз объяснять. Согласитесь, что сейчас нам это умение нам бы не помешало.


Варвара — молодая девушка, на прощание в храм она пришла с сестрой. В детстве она жила не в Минске, но на праздники вместе с родителями приезжала в кафедральный собор, где проводил богослужения митрополит Филарет. Об этих моментах у нее сохранились очень теплые воспоминания.

— Решили прийти сегодня, учитывая, что завтра будет еще больше людей. Проститься с ним хотят многие, поскольку это значимый человек, который сделал очень много для Белорусской православной церкви. В его словах всегда можно было найти умиротворение и душевное спокойствие. Тебя что-то тревожит, ты не видишь выхода, но послушаешь проповедь — и ответы находятся сами собой.


Григорий познакомился с Филаретом более 25 лет назад. Он пришел проститься с ним сегодня, планирует быть в храме и завтра, 14 января.

— Хочется побыть с владыкой. На душе печально… Понимаю, что с небес он будет больше нам помогать, но это расставание дается тяжело.

О себе Григорий рассказывает: он из верующей семьи. Окончив физический факультет, еще больше укрепился в вере.

— Курс квантовой механики окончательно укрепил меня в вере. Сначала она закрепилась в сердце, а потом еще и в голове.


Будучи молодым специалистом, Григорий познакомился с митрополитом Филаретом. Он хорошо запомнил 1990-е, когда православная церковь воссоздавалась практически с нуля.

— Открытых православных церквей в то время было только две. Костел — вовсе один, на Кальварии. Кстати говоря, его открыли благодаря митрополиту Филарету. Он лично ездил к руководству БССР и объяснял, почему нужна католическая церковь, что к нам приезжают дипломаты и политики, которые придерживаются католичества, и им негде молится. Ведь был момент, когда католики проводили мессу прямо в Свято-Духовом соборе.

По словам Григория, митрополит Филарет был очень мудрым и открытым ко всяческим новациям.

— Он не только открывал новые приходы, но и основал факультет теологии, инициировал много проектов в общественной жизни. Он контактировал с представителями других конфессий и религий — не только с католиками и протестантами, но и иудеями, мусульманами. С его подачи в Беларуси проводились мощные конференции, куда приезжали муфтии, раввины. У владыки были контакты по всему миру. Благодаря этому он привлек много интересных специалистов, богословов, посылал учиться молодых людей в зарубежные вузы. Мы все это видели и ценили. Он всегда оставался открытым и демократичным человеком.


Григорий часто бывал на службах митрополита, которые запомнились ему глубиной и искренностью.

— Это была не просто риторика — каждое слово митрополита было прожито, прочувствовано и пронизано верой, любовью к людям и Богу. Это особый человек и епископ. Его службы и проповеди были очень утешительными. Вроде немногословные, вместе с тем они прожигали сердце.

Говорить о митрополите отцу Сергию, который служит в одной из минских церквей, сложно — в глазах стоят слезы. Около 20 лет назад он был рукоположен в священники владыкой и сохранил о нем самые добрые воспоминания.

— В первую очередь, митрополит Филарет был очень милостивым, подражающим своему небесному покровителю. К священникам он относился по-доброму, с уважением и на равных. Говорил с кротостью, аккуратно, чтобы не оскорбить, порой что-то переводил в шутку. Если были какие-то проблемы, он помогал и храмам, и лично священникам. Причем не только словами, но и материально.


— Это мудрейший человек. Мне лично приходилось бывать на многих межконфессиональных мероприятиях, в которых участвовал митрополит. Он пользовался огромным авторитетом и уважением, при этом никогда не превозносил себя. А каким уровнем дипломатии он обладал! Таких людей в Беларуси — единицы, — говорит священник, который просит не указывать своего имени. В 1977 году его крестили в Свято-духовом соборе, после он часто приходил сюда вместе с бабушкой и часто видел Филарета, а спустя время был рукоположен им в священники.

Прощание с митрополитом Филаретом продолжится до 18 часов 14 января. После этого гроб с телом будет перевезен в Успенский собор Жировичского мужского монастыря. В пятницу, 15 января, в 10.00 в Успенском Жировичском монастыре начнется соборная архиерейская Божественная литургия, по окончании которой состоится панихида. После нее митрополита Филарета похоронят за Крестовоздвиженским храмом Успенского Жировичского монастыря.

 
Теги: Минск
 
 
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12 января завершился земной путь митрополита Филарета, который более 20 лет возглавлял Белорусскую православную церковь. 13 января, на протяжении нескольких часов,...
 
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