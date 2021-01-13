Ради проведения чемпионата власти пообещали IIHF показать результаты проверки по смерти Бондаренко. Родные: «Это лицемерие»

Источник материала: Tut.by

Вечером 13 января правительство опубликовало заявление по поводу планов провести в Минске чемпионат мира по хоккею 2021. Власти пообещали , что организуют все на должном уровне. А что касается подозрений в адрес главы белорусской хоккейной федерации Дмитрия Баскова — то спортивным боссам пообещали предоставить результаты проверки Генпрокуратуры о смерти Романа Бондаренко. Семья парня возмущена: им самим, даже родной матери, до сих пор отказывают в доступе к материалам.



Фото: Станислав Коршунов, TUT.BY

В сообщении белорусского Оргкомитета по проведению чемпионата мира по хоккею 2021 (опубликовано на сайте Совмина) указано: на недавней встрече с главой Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазелем были озвучены мнения по «отдельным аспектам ситуации в стране».

Упомянут и Дмитрий Басков, глава федерации хоккея Беларуси, который был опознан среди участников событий на площади Перемен 11 ноября прошлого года. Там, напомним, «гостями» срезавшими бело-красные ленты, был похищен 31-летний Роман Бондаренко. Позже родные нашли его в больнице, где спустя сутки парень не приходя в сознание скончался от тяжелых травм.

«В части претензий, выдвигаемых в отношении председателя федерации хоккея Беларуси Дмитрия Баскова, белорусская сторона исходит из принципа презумпции невиновности как базового правового постулата, но в качестве жеста доброй воли готова организовать встречу представителей Дисциплинарного комитета МФХ с Генеральным прокурором Республики Беларусь [Андреем Шведом] для ознакомления с результатами проведенных проверочных мероприятий в рамках доследственной проверки», — говорится в заявлении белорусского оргкомитета.

Новость вызвала шок в семье Романа Бондаренко: с 13 ноября они добиваются того, чтобы было возбуждено уголовное дело из-за смерти парня. Но Генпрокуратура ведет лишь доследственную проверку. У матери нет статуса потерпевшей, и потому женщина не может даже ознакомиться с материалами проверки — в отличие от спортивных чиновников, которым теперь дано такое обещание.

На данный момент родные не знают, есть ли подозреваемые в смерти Романа; в конце концов, завершена ли судебно-медицинская экспертиза — и каковы ее результаты, в том числе официальная причина смерти.

«Считаем это заявление феерическим лицемерием, — заявила адвокат Инесса Оленская, представляющая интересы семьи Бондаренко. — Мать Романа Бондаренко на протяжении всех двух месяцев проверки неоднократно получает отказы Генпрокуратуры на просьбы предоставить любую информацию о ходе проверки (причем все письма с ответами идут под одним и тем же исходящим номером, 1800 — 38−2020). В связи с этим направляем открытую и публичную просьбу (ходатайство) к представителям Дисциплинарного комитета МФХ: пригласить Елену Бондаренко и адвоката на ознакомление с материалами проверки. Ведь для Елены использование такого „жеста доброй воли“ является единственным шансом узнать, из-за чего погиб ее единственный сын».



Фото взяты со страницы Романа Бондаренко во «Вконтакте»

Представитель семьи добавила: 21 декабря семья получила очередной отказ Генпрокуратуры на просьбы предоставить информацию о ходе разбирательства. Там ответили, что проверка все еще идет, мать и адвокат не являются участниками процесса, а потому те «не вправе получать в ходе производства по материалам проверки полученную информацию и другие сведения».

Более того — Елену Бондаренко даже не уведомили о продлении сроков проверки, уточнила адвокат.

Накануне двоюродная сестра Романа Ольга Кучеренко поделилась в своем Instagram, что слышно по поводу разбирательства:

«Пока нет оснований для возбуждения уголовного дела — ответ Генпрокуратуры. Из сделанного: они собрали большую характеристику на Рому: знают, где он учился, в какой сад ходил, какие отношения у него были с людьми, видел ли его кто-нибудь когда-нибудь пьяным, буйным, недоброжелательным; какие у него были вредные привычки, какой любимый алкогольный напиток был, знают ли родственники пароли от его гаджетов и т.д. Команда работает у них большая над этой проверкой, с их слов. Генпрокуратура дала кучу отказов на наши запросы и ходатайства, основание — нет уголовного дела, поэтому мама не является потерпевшей, поэтому ей нельзя ни с чем ознакомится. Генпрокуратура опросила свидетелей того, как Рому похитили. Нет ни дня, чтобы я не думала о нем…».