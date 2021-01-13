«Сутки», штрафы, «на доработку». Как судят работников авиации за видеообращение против насилия

Источник материала: Tut.by

В Минске судят работников гражданской авиации — за то, что высказались против насилия и беззакония, записав видеообращение. В протоколах сказано, что это — несанкционированный пикет. Идут суды. Двое уже получили по 15 суток, еще пятеро — штрафы, одно дело отправили на доработку.



Национальный аэропорт «Минск». Фото: Евгений Ерчак, TUT.BY

Что за видеообращение

Работники гражданской авиации Беларуси выступили против насилия и беззакония — это одна из новостей 4-го декабря .

Они осудили жестокое обращение силовых структур с гражданами страны с альтернативной точкой зрения.

«Мы не наркоманы, не алкоголики и не польская фальшивка. Мы — граждане Беларуси и хотим жить в свободном и правовом государстве, в котором соблюдаются закон и права человека, где проводится равноправная предвыборная компания и честные прозрачные выборы», — говорили сотрудники «Белавиа» и Национального аэропорта «Минск» в видеоролике.

Они также высказались в защиту отчисленных медиков, уволенных педагогов, спортсменов, осудили «силовую манеру отношений» к медикам, пенсионерам.

«Выгонять и увольнять квалифицированных опытных работников за альтернативную точку зрения — неприемлемо», — отметили представители авиационной отрасли.

«Хотим в здании нашего аэровокзала встречать гостей, а не провожать соотечественников, вынужденных покидать пределы нашей страны, опасаясь за свою жизнь только потому, что высказывали свою точку зрения. Мы видим будущее нашей страны без репрессий, преследований, политических заключенных».

В конце видеообращения — такие слова: «Сегодня мы скажем нет кровавому диктату, нет — насилию и нет — беззаконию (…). Белорусский народ выстоит и победит. Жыве Беларусь!».

15 суток за видео против насилия. Два человека — под арестом

Процессы над сотрудниками аэропорта и «Белавиа», отметившимися на видео, идут с 11-го января, их рассматривает суд Октябрьского района Минска. Людям предъявляют статью 23.34 КоАП, то, что они записывали видеообращение, милиция посчитала «пикетированием с использованием компьютерной сети Интернет». В большинстве случаев суд с этим согласился. Теперь обо всем по порядку.

Двум участникам видео суд назначил наказание по 15 суток ареста. Речь про бывшую сотрудницу «Белавиа» Надежду Букатую и работника Национального аэропорта «Минск» Владимира Якубицкого. Их арестовали в зале суда, сразу после оглашения решения.

Еще до задержания Надежда Букатая рассказывала TUT.BY, что после записи видеообращения руководство оказывало давление на сотрудников.

— У меня в январе заканчивается контракт. Моя начальница предложила доработать до конца контракта в офисе рядом с ней или написать заявление на увольнение по собственному желанию. Поскольку мне и так, и так пришлось бы уйти, то я написала заявление, — говорила девушка. — После того, как я ушла, уволился еще один парень, у двоих забрали пропуска.

Несколько человек наказаны штрафами: 25 и 30 базовых

Сегодня, 13-го января, представителей авиационной сферы продолжали судить (по ч.1 ст. 23.34 КоАП) сегодня процессы над ними вела судья Елена Живица. Мы побывали на нескольких заседаниях.

Людям вменяют нарушение порядка проведения массового мероприятиях 20-го ноября (в некоторых случаях называлась другая дата — 14-го ноября).

Один из людей на видео — Евгений Герман, работает авиатехником в компании «Белавиа». Отвечая на вопросы судьи, молодой человек уточнил, что ролик записывали в контролируемой зоне аэропорта, куда вход только по пропускам.

Авиатехник признал, что совершил правонарушение.

— Да, ознакомившись с законодательством, я вижу, что нарушение есть.

Позже Евгений пояснил TUT.BY: он до сих пор не уверен, что справедливо считать запись видеообращения пикетом, но то, что в конце ролика вместе с коллегами прокричал «Жыве Беларусь», «в принципе можно посчитать» массовым мероприятием.

В суде отмечалось, что на работе к сотруднику применяли дисциплинарное взыскание — выговор и лишение премии.

Евгений Герман из здания Октябрьского суда Минска сегодня ушел со штрафом — 25 базовых.

Иван Воронович — сотрудник не «Белавиа», а Национального аэропорта «Минск». Именно он в видеоролике сказал так: «Хотим в здании нашего аэровокзала встречать гостей, а не провожать соотечественников, вынужденных покидать пределы нашей страны, опасаясь за свою жизнь только потому, что высказывали свою точку зрения».



Иван Воронович, один из сотрудников аэропорта, которых вызвали в суд

В суде свою вину Иван Воронович не признал, а еще сказал, что не согласен с протоколом. Рассказал, что 20-го ноября ни в какой записи не участвовал, а записал короткий ролик со своим участием раньше, 14-го ноября, сбросив в группу коллегам. Кто именно потом это монтировал — не знает.

— А 20-го ноября в аэропорту я в записи не участвовал, «Жыве Беларусь» не кричал.

Судья Елена Живица огласила показания Ивана Вороновича, которые милиция внесла в протокол. Там мужчина признает, что «принял участие в мирном пикете в аэропорту».

— Таких объяснений я сотрудникам не давал. Все записано уже было. Они просто спросили, есть ли что добавить, — рассказал Иван Воронович.

— Ну вы же читали протокол? Подписали? — спросила судья.

— Читал, подписал, — подтвердил Воронович.

— А зачем тогда подписали, если не согласны?

— Затрудняюсь ответить.

Этого работника аэропорта оштрафовали на 30 базовых величин (870 рублей).

В суде прозвучало, что на работе Ивану Вороновичу оформили выговор. Впрочем, вне зала заседания несколько сотрудников аэропорта рассказали TUT.BY, что их руководство после выхода видеоролика увольнением не угрожало, «отнеслось по-человечески».

Инженер-электрик Национального аэропорта «Минск» Валентин Козловский пришел в суд, несмотря на то, что сейчас на реабилитации после травмы. Претензия похожа на то, что звучало раньше: умышленно нарушил закон о массовых мероприятиях. В том самом ролике Валентин Козловский «публично с использованием сети интернет» высказывался в поддержку медиков.

Вину свою молодой человек признал. Штраф — 25 базовых (725 рублей). Приказ в аэропорту о привлечении Валентина Козловского к дисциплинарной ответственности тоже есть, в суде звучало, что его применят после того, как сотрудник вернется к работе.

Штрафы (по 30 базовых) из-за участия в том же ролике сегодня получили и сотрудники аэропорта Владимир Протащик и Виктор Веретенников.

Позже Владимир Протащик пояснил журналистам: обвиняли в пикете на режимном объекте, что, «естественно, незаконно», но «от своего мнения никто не отказывается».

Исправленные даты — дело на доработку

Последним 13 января судили 24-летнего авиатехника «Белавиа» Сергея Ивашкевича. Рассматривать это дело начинали еще утром, однако в процессе объявили перерыв — парень ходатайствовал о привлечении адвоката.

Вечером к заседанию подключился защитник — Андрей Мочалов. Он обратил внимание судьи на неучтенные исправления в протоколе об административном правонарушении, составленном милицией аэропорта.



Сергей Ивашкевич, дело которого отправили на доработку

— Там исправлена дата. Дата того, когда вменяется совершение административного правонарушения, — отметил адвокат.

Дата «пикета» была исправлена с 20-го ноября на 14-е.

Судья с замечанием согласилась и вернула дело на доработку: в нынешнем виде обстоятельства дела должным образом нельзя установить.

Напомним, что по закону срок привлечения к ответственности по ст. 23.34 КоАП — два месяца.