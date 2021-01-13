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Одну задержанную на прогулке в лесу в Витебске пенсионерку отпустили из РОВД, остальные пять - в СИЗО

13.01.2021 21:53 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Татьяну Северинец — одну из пенсионерок, задержанных в лесу под Витебском во время прогулки со скандинавскими палками, вечером 13 января отвезли из милиции в суд — с протоколом за несанкционированный пикет. Но процесс не состоялся, так как рабочий день закончился. Северинец отпустили домой. Остальные пять задержанных женщин находятся в СИЗО.


Фото: Игорь Матвеев

Утром 13 января в Шпилевском лесу недалеко от Витебска собрались шесть женщин — Татьяна Северинец, Елена Коснова, Людмила Каминская, Людмила Волоткевич, Тамара Ильина, Раиса Кухто.

— Мы уже люди в годах, нам нужно заботиться о здоровье, и я хотела провести для своих подруг мастер-класс по ходьбе со скандинавскими палками, так как давно занимаюсь этим видом физической активности, — рассказала TUT.BY Татьяна Северинец. — Мы стояли на лесной дорожке и делали гимнастику — перед тренировкой. Вдруг подъехала машина с тонированными стеклами, а вскоре с разных сторон, как из воздуха, появились люди в черном. Я насчитала 12 человек. Эта «черная стая» нас окружила, никто из них не представился, удостоверений не показал. Сообщили только, что они «из Первомайского РОВД».

Затем шестерых женщин отвезли в этот райотдел милиции.

— Там нас продержали целый день — с 10 часов утра и до шести часов вечера. Воду нам пить давали, но целый день мы ничего не ели, — говорит Татьяна Северинец. — По одной нас вызывали на опрос, проверили содержимое сумок, рюкзаков. У меня с собой были два бело-красно-белых флага: после нашей прогулки в лесу я собиралась передать их на хранение другому человеку, потому что сейчас такое время, что дома их оставлять небезопасно.

В протоколе, составленном на Татьяну Северинец по статье 23.34 КоАП, по ее словам, было написано, что она «устроила в общественном месте — в лесу — пикет, махала бело-красно-белым флагом».


Татьяна Северинец. Фото: Игорь Матвеев, TUT.BY

— Однако флаги находились у меня в рюкзаке, я ими не махала. Мы с подругами делали гимнастику, — утверждает Северинец.

В шестом часу вечера Татьяну Северинец отвезли в суд. Но заседание не состоялось, так как рабочий день закончился. Женщину отпустили домой. Процесс пройдет 19 января.

На остальных женщин также составили протоколы по статье 23.34 КоАП. Все пятеро находятся в СИЗО — до суда, который, предположительно, пройдет 14 января, сообщает «Віцебская вясна».

 
Теги: Витебск
 
 
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Татьяну Северинец - одну из пенсионерок, задержанных в лесу под Витебском во время прогулки со скандинавскими палками, вечером 13 января отвезли из милиции в суд - с...
 
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