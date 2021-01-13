Источник материала: БT

Объясняется и роль блогеров в раздувании протеста

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Телеканал ОНТ о том, что Тихановская, перемены и политика - это лишь ширма для бизнес-проекта Тем временем карманы заграничных координаторов пухнут, а протест в Беларуси при этом сдувается. Сегодня в эфире телеканала ОНТ рассказали о том, почему...

Тем временем карманы заграничных координаторов пухнут, а протест в Беларуси при этом сдувается. Сегодня в эфире телеканала ОНТ рассказали о том, почему Тихановская, перемены и политика – это всего лишь ширма для бизнес-проекта по получению денег от доверчивых белорусов. Один из бенефициаров такого финансово выгодного предприятия - Франак Вечерко. Это так называемый советник Светланы Тихановской по международным отношениям, по сути, живущий за границей беглец, чья основная профессия - паразитировать на Беларуси и белорусах. Еще один персонаж расследования - основатель оскандалившихся фондов так называемой солидарности Андрей Стрижак, давний друг Вечерко. Эта парочка кормится со всех возможных финансовых кормушек. Начиная с крох, которые жертвуют люди, начитавшиеся оппозиционных СМИ, и заканчивая деньгами, присылаемыми по международной линии.Но у Вечерко есть еще один козырь – карманные блогеры из числа тех, кто работал еще со старой оппозицией. Они сливаются с новой генерацией (теми, кто недавно работает на фиксированную ставку) и так образуется чат под названием Love Hata. Скрины из него были на "Штабе Оношко", но вот чего не было – это полный состав участников чата. Здесь все, кто кричал о якобы гонениях – Вечерко, Стрижак, Мотолько, Рогатко, Пальчис, Вербицкий и Протасевич из NEXTA и другие. Причем все давно успешно уехали за границу, кроме Артема Шрайбмана, так любимого порталом TUT.by политолога. Шрайбману очень легко было обозревать белорусские протесты потому, что он сам состоял в чате, в котором эти протесты придумывались и раскручивались. Кричал своим подписчикам, что государство их прессует за правду. А они эту псевдоправду и сочиняли.Судя по всему, деньги, которые жертвуют политически зараженные граждане на поддержку протеста, поддерживают преимущественно тех, кто занимается их сбором. Часть средств оседает в карманах, часть идет на финансирование блогеров, агитирующих белорусов протестовать и помогать рублем. Круг замыкается. Завтра в новостях ОНТ в рубрике "Будет дополнено" расскажут, кто и зачем ведет телеграм-канал, изобличающий заграничных махинаторов протеста.