Источник материала: БT

Молодой человек Алексей Марачковский неоднократно привлекался к административной ответственности





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так "Светлые" лица протеста Слово «светлые» берем в кавычки. Мы рассказываем о людях, чей жизненный путь светлым не назовешь. Напротив, он оказывается мрачным и создающим проблемы окружающим....

Слово «светлые» берем в кавычки. Мы рассказываем о людях, чей жизненный путь светлым не назовешь. Напротив, он оказывается мрачным и создающим проблемы окружающим. Как показывает практика, людей с темным прошлым и настоящим оказалось на протестах достаточно, чтобы сделать вывод - мирными их назвать никак нельзя.Желание красивой жизни вполне естественно. Другое дело, когда его пытаются реализовать некрасивыми и незаконными методами. Кто-то выходит на несанкционированный митинг, а кто-то идет на откровенное преступление. Иногда и первое, и второе идут рука об руку.Состоит на учете в милиции. В свои 22 уже имеет судимость за грабеж. Такой эпизод биографии, считай, в самом начале жизненного пути - характеристика не самая лучшая. Впрочем, и выход на несанкционированный митинг такого контингента людей навевает на определенные мысли. Слесарь-ремонтник по специальности – средне-специальное образование, с судимостью за грабеж, летом подрабатывал на автомойке и был участником протеста. В результате штраф – 8 базовых. Явно не тот результат, когда ждешь от своей жизни перемен в лучшую сторону. Наверное. Надо что-то все-таки в другом месте подправить.