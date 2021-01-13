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Коллектив Шумилинской детской школы искусств впервые будет представлен на народном вече. Для коллег - гордость и возможность через своего делегата донести пожелание - и впредь поддерживать одаренную молодежь. В школе шесть отделений. Больше 300 юных дарований приходят сюда каждый день за новыми навыками. Работают с детьми 39 педагогов, причем 15 их них в разные годы учились в этих стенах.







Молодые и перспективные очень нужны в регионах

Чем наполнена жизнь глубинки? Ответ - на страницах районной газеты. Каждую неделю в редакцию "Добрушского края" поступают десятки вопросов от читателей. Сергей Чайдак в журналистике 15 лет. Опросы населения, экономическая жизнь промышленных гигантов, бытовые проблемы жителей, а еще их инициативы и просьбы. Обо всем этом под его подписью - сотни материалов на страницах районки.





В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Месяц до Всебелорусского народного собрания. Заявлено 2400 делегатов. Портрет участника И что важно - делегаты предстоящего Всебелорусского народного собрания - это еще и люди разных взглядов и убеждений, знающие о проблемах и авторитетные в своих...