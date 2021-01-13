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Месяц до Всебелорусского народного собрания. Заявлено 2400 делегатов. Портрет участника
13.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTИ что важно - делегаты предстоящего Всебелорусского народного собрания - это еще и люди разных взглядов и убеждений, знающие о проблемах и авторитетные в своих регионах. В следующем сюжете - размышления о том, какой быть нашей стране в ближайшем будущем. Рассказывает Ольга Масловская.
Их многоголосье – визитная карточка Шумилинской школы искусств. Детский образцовый хор - лауреат разных конкурсов. Много лет коллективом руководит талантливый педагог Елена Синицкая. А поскольку организовать слаженную работу большого количества людей ей под силу, доверили возглавить и районный профсоюз работников культуры. Именно профсоюз делегировал Елену Синицкую на предстоящее Всебелорусское народное собрание. Опыт первый. Но конкретные предложения есть.
Коллектив Шумилинской детской школы искусств впервые будет представлен на народном вече. Для коллег - гордость и возможность через своего делегата донести пожелание - и впредь поддерживать одаренную молодежь. В школе шесть отделений. Больше 300 юных дарований приходят сюда каждый день за новыми навыками. Работают с детьми 39 педагогов, причем 15 их них в разные годы учились в этих стенах.
Руслан Матвейчук, директор Шумилинской детской школы искусств: "Правильным будет увеличить премии для талантливых детей, создавать мотивацию для дальнейшей работы. Это очень стимулирует для дальнейшей работы".
Молодые и перспективные очень нужны в регионахЗакрепление специалистов в малых городах и селах – проблема актуальная не только для Витебской области, считает заведующий Язненской участковой больницей Владимир Пашкович. А, значит, и решать ее надо на самом высоком уровне. Делегат VI Всебелорусского народного собрания от Миорского района трудится на периферии без малого три десятка лет. Односельчане уважают за профессионализм и за неравнодушие: Владимир Пашкович выступает на сцене, печет хлеб по старинным рецептам, устраивает фотовыставки о жизни родного местечка. Депутат, и делает многое, чтобы жизнь агрогородка стала лучше.
Чем наполнена жизнь глубинки? Ответ - на страницах районной газеты. Каждую неделю в редакцию "Добрушского края" поступают десятки вопросов от читателей. Сергей Чайдак в журналистике 15 лет. Опросы населения, экономическая жизнь промышленных гигантов, бытовые проблемы жителей, а еще их инициативы и просьбы. Обо всем этом под его подписью - сотни материалов на страницах районки.
Сергей Чайдак, заместитель главного редактора редакции газеты "Добрушскі край": "Специфика районной газеты, и когда-то был девиз, он и сейчас сохраняется - каждый житель района должен попасть на страницы газет. Поэтому основной упор у нас на ветеранов труда, на долгожителей, на лучших в своей профессии".
Обращения людей и работа с ними – важно услышать каждого и помочь. Сергей Чайдак признается: его читатели – люди мудрые, со своим мнением и взглядом на проблемы. Говорит, в последнее время их особенно интересует вопрос фейковых новостей. Мнения и предложения земляков журналист решил озвучить на Всебелорусском народном собрании.
Сергей Чайдак, заместитель главного редактора редакции газеты "Добрушскі край": "Я давно об этом мечтал, не раз писал о людях, которые там побывали. Хотелось бы, конечно, по возможности там выступить по нашей сегодняшней тематике. Я имею в виду и травлю журналистов в интернете, и фейковые какие-то замечания. Хотелось бы, чтобы и интернет-СМИ, и простые блоги, и интернет-каналы - все их авторы, все их владельцы, как и мы, несли равную ответственность перед законом".
От местной проблематики до вопросов государственного уровня. На народном вече предстоит выработать основные векторы социального-экономического развития Беларуси на ближайшие годы. Участниками станут 2700 делегатов, но быть услышанным может каждый белорус - в оргкомитет VI Всебелорусского собрания уже поступило свыше 17 тысяч предложений.
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И что важно - делегаты предстоящего Всебелорусского народного собрания - это еще и люди разных взглядов и убеждений, знающие о проблемах и авторитетные в своих...
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