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Снежные дни спровоцировали рост травматизма в Беларуси
13.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTКак отмечают медики, в рождественские праздники увеличилось число специфических, так называемых тюбинговых травм. В погоне за адреналином «ватрушечники» летят с крутых склонов. Что делать, чтобы спуск с горы не закончился горем - разбиралась Екатерина Тихомирова.
Для кого обилие снега и минусовая температура настоящая напасть, но только не для любителей зимних развлечений. Лыжи, сноуборды, санки, ледянки и ватрушки. Неконтролируемый хаос в эти снежные дни царит на горках.
Эта девушка, похоже, родилась в рубашке - жесткая посадка на тюбинге закончилась лишь небольшим испугом. А вот Павел минуты полета на ватрушке своего девятилетнего сына теперь вспоминает с содроганием. Пытался остановить воздушную тарелку, когда увидел, что тюбинг заносит в дерево. Не хватило всего метра, чтобы остановить неконтролируемый полет. У Максима перелом основания черепа и ушиб ушной раковины. Сейчас мальчик идет на поправку.
В зимний сезон врачи регулярно наблюдают "ватрушечников" в травматологии с ушибами, вывихами, переломами в том числе и позвоночникаТюбинг способен развивать скорость куда большую, чем санки и ледянки. За последние пять лет тюбинг занял среди зимних забав занял лидирующую позицию по травмоопасности в Беларуси. За эти снежные выходные только в Республиканский центр нейрохирургии в среднем ежедневно поступало 16 детей с черепно-мозговой травмой после быстрого спуска с горы на ватрушке. Сейчас здесь проходят лечение 6 детей. Врачи говорят, многим крупно повезло - обошлось без тяжелых последствий.
В Беларуси есть официально организованные горкиОни расположены на территориях горнолыжных комплексов, в парках и других местах. Но и так называемых «стихийных» — хоть отбавляй. Именно на таких горках, констатируют врачи, любители покатушек на ватрушках получают травмы.В этом году в Минске во время скоростного спуска на ватрушке ребенок угодил под машину. Поэтому за развлечениями на снежных горках внимательно следят и сотрудники ГАИ. С родителями инспекторы проводят беседы. Кроме того, совместно с коммунальщиками крутые спуски у дорог по возможности ограждают и посыпают песком.
Рецепт безопасного катанияОднако рецепт безопасной ватрушки все же есть. Тюбинг не предназначен для диких склонов, где есть препятствия и неровности, дороги, водоемы. Склон должен быть не более 20-30 градусов наклоном, а спускаться с него строго по очереди. Кататься стоя и вниз головой опасно. Также специалисты советуют не забывать и про налокотники, наколенники, шлемы. И только при соблюдении всех мер безопасности можно насладиться спуском на ватрушке.
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Как отмечают медики, в рождественские праздники увеличилось число специфических, так называемых тюбинговых травм. В погоне за адреналином «ватрушечники» летят с...
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