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Снежные дни спровоцировали рост травматизма в Беларуси

13.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
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Источник материала: БT

Как отмечают медики, в рождественские праздники увеличилось число специфических, так называемых тюбинговых травм. В погоне за адреналином «ватрушечники» летят с крутых склонов. Что делать, чтобы спуск с горы не закончился горем - разбиралась Екатерина Тихомирова.

Для кого обилие снега и минусовая температура настоящая напасть, но только не для любителей зимних развлечений. Лыжи, сноуборды, санки, ледянки и ватрушки. Неконтролируемый хаос в эти снежные дни царит на горках. 
Эта девушка, похоже, родилась в рубашке - жесткая посадка на тюбинге закончилась лишь небольшим испугом. А вот Павел минуты полета на ватрушке своего девятилетнего сына теперь вспоминает с содроганием. Пытался остановить воздушную тарелку, когда увидел, что тюбинг заносит в дерево. Не хватило всего метра, чтобы остановить неконтролируемый полет. У Максима перелом основания черепа и ушиб ушной раковины. Сейчас мальчик идет на поправку. 

В зимний сезон врачи регулярно наблюдают "ватрушечников" в травматологии с ушибами, вывихами, переломами в том числе и позвоночника

Тюбинг способен развивать скорость куда большую, чем санки и ледянки. За последние пять лет тюбинг занял среди зимних забав занял лидирующую позицию по травмоопасности в Беларуси. За эти снежные выходные только в Республиканский центр нейрохирургии в среднем ежедневно поступало 16 детей с черепно-мозговой травмой после быстрого спуска с горы на ватрушке. Сейчас здесь проходят лечение 6 детей. Врачи говорят, многим крупно повезло - обошлось без тяжелых последствий. 

В Беларуси есть официально организованные горки

Они расположены на территориях горнолыжных комплексов, в парках и других местах. Но и так называемых «стихийных» — хоть отбавляй. Именно на таких горках, констатируют врачи, любители покатушек на ватрушках получают травмы.В этом году в Минске во время скоростного спуска на ватрушке ребенок угодил под машину. Поэтому за развлечениями на снежных горках внимательно следят и сотрудники ГАИ. С родителями инспекторы проводят беседы. Кроме того, совместно с коммунальщиками крутые спуски у дорог по возможности ограждают и посыпают песком.

Рецепт безопасного катания 

Однако рецепт безопасной ватрушки все же есть. Тюбинг не предназначен для диких склонов, где есть препятствия и неровности, дороги, водоемы. Склон должен быть не более 20-30 градусов наклоном, а спускаться с него строго по очереди. Кататься стоя и вниз головой опасно. Также специалисты советуют не забывать и про налокотники, наколенники, шлемы. И только при соблюдении всех мер безопасности можно насладиться спуском на ватрушке. 

 
Теги: Минск
 
 
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Как отмечают медики, в рождественские праздники увеличилось число специфических, так называемых тюбинговых травм. В погоне за адреналином «ватрушечники» летят с...
 
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