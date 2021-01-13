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В Украине заговорили о возможном "тарифном Майдане".
13.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTПо словам депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика, повышение тарифов противоречит концепции социально ориентированного государства.
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По словам депутата Харьковского горсовета Андрея Лесика, повышение тарифов противоречит концепции социально ориентированного государства.
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