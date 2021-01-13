﻿ Беларусь прощается с Митрополитом Филаретом. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Беларусь прощается с Митрополитом Филаретом

13.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БT

В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска сегодня началось прощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом.
 

Митрополита не стало накануне. Епископу было 85 лет

Заупокойные богослужения  сегодня проходят во всех храмах страны.  В Свято-Духовом соборе священники отслужили панихиду и всенощное бдение.  Между службами читают Евангелии.  В собор прибыло духовенство практически со всех уголков страны.  Проститься с экзархом  приходят и простые верующие. Несут его любимые белые розы.  Сегодня же  прошло внеочередное заседание Синода Белорусской православной церкви,  на котором было рассмотрено завещание владыки Филарета. 

 - Тепло, которое от него исходило, как он молился за каждого человека, невзирая на то, что он видел - человек праведник или человек грешник, он за него молился. Он был нам отец родной.

Протоиерей Владимир Уваров,  ключарь Свято-Духова кафедрального собора г. Минска:  "Завтра в 8 часов утра мы начнем божественную литургию, по окончании которой в 10 часов совершится отпевание высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета. Мы хотели бы обратить особое внимание, чтобы при совершении богослужения были определенные правила гигиены - масочный режим".

"Беларусь 3"  с 10 до 12 часов  будет вести прямую трансляцию прощания с владыкой Филаретом.  А в вечернем эфире "Беларусь 1" покажет документальный фильм Агентства теленовостей  "Экзарх из рода Вахромеевых".

 
Теги: Новости, Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска сегодня началось прощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом.   Митрополита не стало накануне....
 
Новости дня
Новости общества
 
Станислав Яскевич стал гостем программы "Скажинемолчи" на "Беларусь 1"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Общества

Свежие газеты

12.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
13.01.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Новости Общества)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by