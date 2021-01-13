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Беларусь прощается с Митрополитом Филаретом
13.01.2021 22:47 — Новости Общества | БT
Источник материала: БTВ Свято-Духовом кафедральном соборе Минска сегодня началось прощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом.
Митрополита не стало накануне. Епископу было 85 летЗаупокойные богослужения сегодня проходят во всех храмах страны. В Свято-Духовом соборе священники отслужили панихиду и всенощное бдение. Между службами читают Евангелии. В собор прибыло духовенство практически со всех уголков страны. Проститься с экзархом приходят и простые верующие. Несут его любимые белые розы. Сегодня же прошло внеочередное заседание Синода Белорусской православной церкви, на котором было рассмотрено завещание владыки Филарета.
- Тепло, которое от него исходило, как он молился за каждого человека, невзирая на то, что он видел - человек праведник или человек грешник, он за него молился. Он был нам отец родной.
Протоиерей Владимир Уваров, ключарь Свято-Духова кафедрального собора г. Минска: "Завтра в 8 часов утра мы начнем божественную литургию, по окончании которой в 10 часов совершится отпевание высокопреосвященнейшего Митрополита Филарета. Мы хотели бы обратить особое внимание, чтобы при совершении богослужения были определенные правила гигиены - масочный режим".
"Беларусь 3" с 10 до 12 часов будет вести прямую трансляцию прощания с владыкой Филаретом. А в вечернем эфире
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В Свято-Духовом кафедральном соборе Минска сегодня началось прощание с почетным Патриаршим Экзархом всея Беларуси Филаретом. Митрополита не стало накануне....
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