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Назван регион Беларуси, где чаще всего досрочно забирают семейный капитал

14.01.2021 09:01 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 13 янв – Sputnik. Брестская область стала лидером по количеству досрочно выплаченного семейного капитала, свидетельствуют данные Министерства труда и социальной защиты.

© Sputnik / Александр Кряжев
Семейный капитал упал ниже 8600 долларов после скачка курса

Материальную помощь выплатили 6108 многодетным семьям, живущим в данном регионе. На втором месте – Минская область, где семейный капитал забрали досрочно 4552 семьи. Далее идет Гомельская область и 4412 удовлетворенных заявлений.

Чаще всего семьи забирали семейный капитал для улучшения жилищных условий (89,7% обращений), на получение образования (5,7%) и получения медицинской помощи (4,6%).

По данным Минтруда на 1 января, в Беларуси открыто 93575 депозитных счетов для участников программы "Семейный капитал".

Программа "Семейный капитал" начала действовать в республике в 2015 году. Она была рассчитана на четыре года, однако в 2020-м ее продлили. Цель программы – поддержка многодетных семей: им полагалась выплата в размере 10 тысяч долларов за рождение или усыновление третьего и последующего ребенка.

В настоящий момент размер выплаты составляет 22,5 тысячи рублей, что равняется более 8,7 тысячи долларов по актуальному курсу Нацбанка.

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Теги: Минск
 
 
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В настоящий момент размер материальной помощи составляет 22,5 тысячи рублей, это более 8,7 тысячи долларов.
 
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