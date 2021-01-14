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Врач скорой, которого ударил сторонник Лукашенко в Бресте, на больничном с черепно-мозговой травмой

14.01.2021 08:39 — Новости Общества | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Врач скорой помощи, на которого в больнице напал сторонник Александра Лукашенко, сейчас на больничном. У молодого человека черепно-мозговая травма. Об этом порталу «Першы Рэгіён» рассказало руководство станции скорой помощи.


Фото: Скрин-шот видео

Пострадавший тогда написал заявление в милицию. Проводится проверка. Врач работает на станции три с половиной года, рассказала главный врач ГУЗ «Станция скорой медицинской помощи Бреста» Валентина Пашкевич. Он спокойный, не конфликтный и четко придерживается внутреннего регламента. Слова напавшего мужчины о том, что медик мог каким-то образом задеть его политические чувства, она считает абсурдом.

— Медицина должна быть вне политики и выдерживать нейтралитет, — говорит Валентина Васильевна. — Сотрудникам скорой помощи абсолютно все равно, какой контингент перед ними. Задача одна — спасти.

Временный выход из строя сотрудника тяжело сказывается на коллективе: как говорит главврач, сейчас несколько медиков на больничных, и заменять своих коллегам приходится с изматывающей периодичностью.

Напомним, 5 января 55-летний мужчина в Брестской городской больнице скорой медицинской помощи ударил медика по лицу. Очевидцы сняли этот момент на видео.

Судя по видеозаписи, мужчина ругался матом и говорил медику:

— Слышь? Против Лукашенко? Что, не веришь? А ты сегодня врач? Ты ж вчера против Лукашенко… — после этих слов он ударил медика по лицу.

Как позже рассказывал TUT.BY cам нападавший, 55-летний Николай, 5 января он находился в Бресте, был пьян, «упал на остановке, разбил голову», попал в приемное отделение больницы. Там и случился тот самый диалог.

— У меня такая политика — я за нынешнюю власть, за президента. Чего им не хватает? (Протестующим. — Прим. TUT.BY.) Нормально же живем!

Раньше Николай работал водителем школьного автобуса. После инцидента его уволили.

 
Теги: Брест
 
 
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