Ректоры, директоры и активный военком. Кто поедет от Гомельщины на Всебелорусское народное собрание

Источник материала: Tut.by

Гомельщину на шестом Всебелорусском собрании будут представлять военком, директора крупных предприятий и идеологи. Изучили списки.



Фото: «Флагшток»

Всего из области на форум откомандируют 310 человек. 206 из них — депутаты. 54 человека выдвигают различные отраслевые профсоюзы, 16 — «Белая Русь». Два человека поедут от ветеранских организаций, 22 — от БРСМ, 10 — от Белорусского союза женщин.

Среди делегатов — те, кого можно было увидеть на провластных митингах и собраниях: профессор, ректор БелГУТа Юрий Кулаженко, начальник управления идеологической работы, культуры и по делам молодежи Гомельского горисполкома Николай Светогор, управделами Гомельского облисполкома Елена Кличковская, генеральный директор кондитерской фабрики «Спартак» Олег Жидков, директор Гомельского химзавода, председатель Областного союза нанимателей Дмитрий Черняков, директор хозяйства «Отор» Чечерского района Татьяна Струк, председатель молодежного совета при областном Совете депутатов Галина Друзь, старший преподаватель кафедры общей физики ГГУ им. Ф. Скорины Алексей Зайцев, генеральный директор «Гомельского ДСК» Александр Гончаров и другие. Есть делегаты и с должностями попроще, например, сельский библиотекарь Светлана Лазовская. Но таких в списке немного.

Среди делегатов, кстати, известный военный комиссар Андрей Кривоносов.

Кривоносов, например, на собрании намерен акцентировать внимание на тематике патриотического воспитания молодого поколения.

— Именно патриотизм является одной из базовых ценностей нашего народа и играет ключевую роль в обеспечении национальной безопасности. Считаю, что в рамках широкого общественного обсуждения необходимо выработать подходы, позволяющие совершенствовать систему гражданско-патриотического воспитания в нашей стране. Самое важное, определить, как наиболее результативно задействовать потенциал всех конструктивных сил государства и общества в деле воспитания молодого поколения, — цитирует военкома районная газета «Маяк».