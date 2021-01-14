Габриэль, Лукерья - и никаких Наташ. Как называли детей в регионе в 2020 году

Источник материала: Tut.by

В прошлом году родители Гродненского района чаще всего называли сыновей Никитами, а популярные прежде имена Матвей и Михаил даже не попали в топ-10. «Перспектива» составила рейтинг мужских и женских имен в 2020 году в регионе.



Фото: Ana Tablas, unsplash.com

Впервые за последние 10 лет имя Никита оказалось в лидерах. Когда-то оно тоже было весьма востребованным, но потом мода на него прошла. Например, в 2019-м оно находилось лишь на девятом месте. На втором месте по итогам 2020 года оказался Артем. К слову, это имя уже на протяжении нескольких лет не исчезает из списка самых распространенных.

— Одно время было мегапопулярным имя Матвей. Оно стабильно держалось в тройке лидеров, часто занимая первую позицию. Однако в прошлом году всего двух мальчиков в районе родители назвали Матвеями, — рассказывает и.о. начальника отдела ЗАГС Гродненского райисполкома Наталья Жук. — Менее популярным, чем прежде, стало также имя Михаил.

На третьем месте в рейтинге оказался Максим, за ним — Даниил, Илья, Кирилл, Марк, Роман, Тимофей и Александр.

Встречались и редкие имена.

— Некоторые родители считают модным давать детям необычные имена. Возможно, им хочется подчеркнуть уникальность своего ребенка. Иногда ориентируются на значение имени, считая, что оно принесет в будущем счастье, — говорит Наталья Жук.

В прошлом году среди редких были такие, как Габриэль, Дамиан (церковная форма имени Демьян), Авраам, Аким (разговорная форма церковнославянского имени Иоаким). Бывает, детей регистрируют иностранные граждане, их имена часто звучат не совсем привычно для нашей местности. В прошлом году в числе родителей было 12 иностранцев — граждане Казахстана, России, Молдовы, Украины.

В 2011 году самыми популярными именами в регионе были Полина и Максим, с 2012-го по 2014 г. — Анастасия и Артем, в 2015 г. — Мария и Александр, в 2016 г. — София и Матвей, в 2017 г. — София и Александр, в 2018 г. — София и Матвей, в 2019 г. — Ксения и Артем.

Рейтинг самых модных имен девочек 2020 года возглавили Дарья и Милана. Что касается первого, то здесь ничего удивительного нет, оно пользовалось популярностью на протяжении нескольких лет, не раз оказываясь в лидерах. А вот Милана неожиданно оказалась на первой позиции. В последние годы это имя не попадало даже в топ-10.

На втором закрепилась Анна (по данным многочисленных исследований, это имя является самым распространенным в мире), далее — Екатерина, Мария, Виктория, София, Алиса, Анастасия, Ксения. Замыкает десятку Кира, что тоже весьма непривычно — это имя прежде не попадало в популярные. По-прежнему забытыми остаются некогда такие модные имена, как Светлана, Наталья, Елена, Ольга: в прошлом году родители вообще таких имен своим дочерям не выбирали.

— Не столь популярным в прошлом году было имя Полина, в отличие от предыдущих лет. То же можно сказать о Валерии и Арине, — отмечает Наталья Жук. — Почти забыто имя Надежда. А вот Любовь стали выбирать чаще.

Среди редких — Анита (Википедия трактует, что, возможно, оно пошло от имени Анна), Алия (имя арабского происхождения), Аделина (имеет германское происхождение), Мелисса, Оливия, Лукерья (греческого происхождения, простонародная форма имени Гликерия), Мия.

В прошлом году в Гродненском районе мальчиков родилось немного больше, чем девочек. Такая же ситуация была и в 2019-м, а вот раньше на протяжении трех лет было наоборот — девочки лидировали. У трех пар в прошлом году родились двойняшки, 71 семья стала многодетной, у 16 семейных пар родился четвертый ребенок, у шести — пятый, а в одной из семей родился десятый ребенок.