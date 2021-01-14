В Гродно задержали мошенника. Вы с ним не сталкивались?

Источник материала: Tut.by

В Гродно задержан аферист со стажем, как его назвали в СК. Житель Гродненского района занимал деньги у знакомых, пользовался услугами различных фирм, а еще оформил многотысячный автокредит, но ни с кем не расплачивался. Он задержан по подозрению в мошенничестве.



Скриншот видео мвд

Известно, что в октябре 2019 года 32-летний мужчина, который работает таксистом, купил в кредит автомобиль. А весной 2020-го года, так и не рассчитавшись по кредиту, его продал. Сумма ущерба банка от продажи залогового имущества составила 24 тысячи рублей.

Затем под различными предлогами он брал деньги у знакомых и в различных коммерческих структурах города, заведомо зная, что возвращать их не будет.

Возбуждено уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере. Ранее мужчина уже был судим по аналогичной статье.

Если вы тоже пострадали от действий этого человека, обратитесь, пожалуйста, в милицию по телефонам: 8 (0152) 79-78-08, 8 (0152) 79-78-05 или 102.